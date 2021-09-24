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社會 社會焦點 保障人權

「剪破4歲童下體」腳潰爛！惡保母黑歷史曝光　無照用假名

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣1名4歲童6月被母親託付給無照邱姓保母照顧，保母還隱匿真名托育，家人接回家後發現男童腳掌已經變黑，有大面積組織壞死，生殖器還遭剪受傷，過了2個月後男童家人轉向警方報案，而本案到底是虐童還是跌倒意外，還是另有隱情，有待檢警調查釐清。

▲▼邱姓保母臉書 。（圖／林母提供）

▲邱姓保母。（圖／林母提供）

▲林姓4歲童受傷。（圖／林母提供，以下同）

▲4歲童受傷。（圖／母親提供，以下同）

▲林姓4歲童受傷。（圖／林母提供，以下同）

▲4歲童受傷診斷書。

《東森新媒體ETtoday》上午電話連絡保母，保母都未接，尚未取得保母進一步說法或澄清，記者下午4點也試著打電話給保母的同居人，他接電話後似乎完全無法認同林母方面指控，氣得連說好幾次「叫她（4歲童的媽媽）出來一起對質！」但對孩童的傷勢等不願多做說明，最後只說「我在高速公路上正在開車」，就掛斷電話。到底孩子是誰弄傷的，還是中間環節出了甚麼問題，仍有待釐清。

▲林姓4歲童受傷。（圖／林母提供，以下同）

▲童下體受傷。

這起案件中間有許多疑點，邱女確實於今年6月到8月疫情期間，帶過3個不同家庭的小孩，其中，有2起兒童受傷，家長都以托育不當，向邱女提出傷害告訴。縣府社會處立即指派社工介入關心，確認兒少身心狀況、提供兒少家屬相關法律資訊，目前3名兒少均返回原生家庭，也對邱女無照托育，做出行政裁罰。

▲林姓4歲童受傷。（圖／林母提供）

副處長陳素貞指出，邱女(25歲)沒有合格證照，租屋在溪湖鎮鐵皮屋，社會處社工員訪視幼童的家長和邱女，卻在今年6、7、8三個月，帶過3個不同家庭的幼兒，社工師多次前往訪視，只有1次碰到邱女和小朋友。

社會處也釐清部分真相，保母有隱匿真名，為釐清保母身分及收托情況，多次查核案發地址，並函請警政提供相關資料，於8月底查訪到保母，邱女向社工聲稱，小男童是她的乾兒子，也進一步訪視邱女與家長，雙方都說請朋友幫忙看小孩、以5000元請邱女幫忙帶孩子，3個月期間共收1萬5000元，收奶粉和尿布錢。

▲林姓4歲童受傷。（圖／林母提供，以下同）

但林母昨日接受電訪表示，當初是因為疫情關係小孩沒上課，再加上夫妻工作忙搬家，在網路上找保母，保母6月14日主動打電話「請問要找保母嗎」，斷斷續續一直打電話來問，一開始她照顧得不錯，托育費用2萬5，後來才改24小時托育3萬元，到底是誰在說謊。

林母也出示與保母的對話，聲稱「小孩受傷才2天」，但醫生說這傷口至少有一星期，都沒處理腳也發黑了，恐怕會蜂窩性組織炎。但保母說，小孩是吃飯時不小心淋到湯汁受傷，怕她擔心所以才沒有告訴她，當下有馬上做緊急處理，每天也有包紮傷口，向林母說「要照顧他的傷口到痊癒」。

▲林姓4歲童受傷。（圖／林母提供，以下同）

另7月29日保母說「她並沒有打他或用橡皮筋綁弟弟雞雞」，也向林母要求直接去家中當面說明，但林母也沒有再多做回應，現在只有林母喊話，但沒有保母的回應；也有網友說，這名媽媽雖然工作忙又搬家，托育保母24小時，除了視訊，也應該要抽空撥時間帶小孩回家團聚，如今小孩受傷，是否有人為疏失，還是純粹意外，中間了甚麼問題，到底誰對誰錯，恐怕也只有待雙方出面說明。

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