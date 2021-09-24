快訊／「恐怖保母」凌虐4歲童！剪破下體滾水淋腳　今晚抓到人了

記者趙蔡州、唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名4歲童6月被母親託付給無照邱姓保母照顧，保母還隱匿真名托育，不料家人接男童回家後，發現男童腳掌已經變黑，有大面積組織壞死，甚至生殖器還被剪開受傷，氣得向警方報案。警方24日晚間將邱女拘提到案，明日（25日）由檢方開偵查庭進行訊問。

林姓母親指控，她因為平常工作忙碌，加上新冠疫情因素，幼兒園沒有上課，就在網路上找保母，保母6月14日主動打電話，詢問他們是不是在找保母，一開始照顧得還不錯，後來改24小時全天托育，前後支付了數萬元費用，沒想到卻是噩夢的開始。

林母表示，她一開始還能透過視訊，了解孩子的情況，不料7月下旬開始，邱女就用各種理由搪塞，不讓她看孩子的情況，直到7月底她去接孩子回家，才發現小孩身體的傷口，經就醫後診斷出陰莖有開放性傷口、左側大腿挫傷、雙側足二度燙傷等，讓她看了既傷心又自責。

▲邱姓保母。（圖／男童母親提供）

林母痛訴說，「後來想跟小孩視訊，她一直推拖在忙或小孩在睡覺，直到有一次終於能視訊，看到照到兒子的腳，腳是黑色的……，我覺得怪怪的，才去把孩子接回來」、「我抱起兒子重量變得很輕，整個人瘦得皮包骨，眼神呆滯，看得心裡很悲傷」。

她最初經醫院向社會處通報，但等了大約2個月的沒有下文，因此連繫社會處社工，才發現社工沒有報警，她才在正義哥徐奕連繫下，到北斗派出所報案且對邱女提告，由於事發地在彰化縣溪湖鎮，全案轉交由溪湖警分局處理。



彰化縣社會處陳素貞指出，邱女（25歲）沒有合格證照，卻在今年6月到8月疫情期間，帶過3個不同家庭的小孩，其中，有2起兒童受傷，家長都以托育不當，向邱女提出傷害告訴，社工人員後續連繫邱女時，才發現邱女行蹤不明。

彰化溪湖警分局24日晚間將邱女拘提到案，待明日（25日）由檢方開偵查庭訊問，詳細案情25日中午前會統一對外回應。

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