隧道內連續閃燈按喇叭「提醒前車」　噴4千抗罰結果更糗

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

曾姓男子駕駛遊車行經國道3 號蘭潭隧道時，連續變換燈光、按鳴喇叭迫使前方自小客車「逼車」讓道，被開單告發處罰4000元，他不服，「以前方自小客車反覆急剎、行車低於速限80公里，他好意閃燈等提醒對方，不是逼對方讓車」提出行政訴訟，法官勘察影像等證據，認定他違規屬實，駁回他訴訟。

曾姓男子駕駛營業遊覽大客車於2020年7月9日早上行經國道3號北向293公里處（即蘭潭隧道），因「汽車行駛高速公路連續變換燈光迫使前車讓道」之行為，

遭民眾檢舉「在北上蘭潭隧道內故意拉近行車距離且按喇叭狂閃大燈超過2次以上，惡意逼車，無奈隧道內無法讓道，讓駕駛在行駛下承受很大壓力」。

警方獲報，檢視相當影像，發現曾男以高速行駛於隧道內，且以極近距離接近前車並以閃大燈數次之方式，顯有逼迫前車讓道的意圖，自屬交通管理處罰條例第33條以密集閃燈方式迫使他車讓道之違規行為。又領有大客車駕照，應知大型車輛應行駛於外側車道，並於隧道內車道劃設雙白實線係屬禁止變換車道，曾男理應知悉，惟當日不僅於隧道內快速行駛並於靠近前方小客車時，甚且以前方車輛行車速度太慢而才以打大燈之方式提醒，明顯違規，依法開單告發。

法官審理，曾男以前次自小客車反覆急剎，所以才閃大燈提醒等語，法官勘驗證據不採信，駁回他訴訟。