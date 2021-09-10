快訊／紓困加發1萬元　計程車、遊覽車﹑租賃司機今天開始申請

▲公路總局今起開放計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人申請「1萬元加發一次性補貼」。（圖／翻攝自公路總局網站）

政治中心／台北報導

遊覽車客運業、計程車客運業及小客車租賃業的駕駛人今（10日）起至9月30日，可申請1萬元一次性補貼，總花費須11.8億元。行政院昨拍板的追加預算中，交通部編列37億元，其中部分即是做為計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人薪資補貼。

公路總局6月4日起辦理駕駛人薪資補貼措施，對象包括計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人，且後來考量部分駕駛人反映6月30日期限內未申請，因此延長至7月31日。

今起至9月30日開放申請的則為「1萬元加發一次性補貼」，總共編列11.8億元，是由於交通部考量紓困4.0方案中，總計約166億元針對交通及觀光產業的紓困補助已於8月結束，但距離發放五倍券仍有一段時間，許多業者叫苦連天。

因此，交通部再規劃針對計程車駕駛、遊覽車駕駛、小客車租賃業代僱駕駛、無雇主的導遊、領隊、國旅領團人員等，加發1萬元補助。其中，在交通方面，部公路總局近日則表示，已做好撥款準備，待政策拍板就能撥出紓困金。

昨天行政院拍板主計處提報的紓困4.0追加預算案，歲出部分編列1600億元，所需財源全數以舉借債務支應。其中，交通部編列37億元，辦理國內旅遊振興措施與獎勵旅行業推動主題遊程，以及受疫情影響的導遊、領隊、國民旅遊隨團服務人員、計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人薪資補貼等所需經費。

另外，在申請規定上，公路總局也提醒，今年5月至7月領有補貼且符合資格者，不用申請直接撥付，其餘駕駛人或所屬業者仍須線上申請。