中科院九鵬基地安管師曠職、擅開公務車遭解職　提告吞敗

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

中科院所屬屏東九鵬基地盧姓安全維護管理師在值勤夜班前喝醉，託同事代刷卡到勤，還擅開公務車發生車禍，被中科院記2大過解聘；盧男以沒有曠職，也未蓄意破壞公物，反控中科院非法解僱，向屏東地院聲請確認僱傭關係帶存在；法院審理後認中科院解僱有理由，判決他敗訴，全案可上訴。

判決書說，盧姓男子於2017年3月1日起受僱於屏東九鵬基地擔任管理師，每月薪資3萬8多元；2016年10月1日被安排須於晚班執勤（深夜至翌日早上7時），惟因私人餐敘未按時到班，乃委由吳姓同事代為刷卡到勤，又於同年12月29日休假時未經課長同意，駕駛巡邏公務車外出，途中因天候不佳，倒車不慎撞及水泥桿，造成後行李箱及保險桿損壞。

事後遭中科院以違反員工工作規則記2大過解僱，盧以中科院在通知他終止勞動契約，未給預告期間，亦未給付資遣費，解僱違法，聲請確認僱傭關係存在。

法院審理，認盧任職督察安全室營安組管理師，負責基地安全維護工作，更應恪遵值勤規範，卻在值勤前喝醉酒，等於讓陷營區安全於危險中，又經允許駕駛公務車外出，違規情節重大，中科院解僱有理由，駁回他聲請。

►Her今天推出烤肉組、文旦禮盒