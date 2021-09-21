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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許智傑批中國已讀不回做賊心虛　國民黨別再自願當「乩童桌頭」

▲▼立委許智傑召開「旅行業要活下去 團旅補助不能少」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

農委會副主委陳駿季日前指出，自中國大陸祭出鳳梨禁令以來，我方八度要求技術性對話均遭「已讀不回」，農委會要求9月30日前與我方展開技術性對話，否則將循WTO管道解決。對此，民進黨立委許智傑表示，中國根本就是做賊心虛，呼籲國民黨不要再當中共的「乩童桌頭」。

中國大陸海關總署19日以檢出介殼蟲為由，決定20日起暫停輸入台灣的釋迦及蓮霧，農委會主委陳吉仲表示，將循正式管道向中方要求諮商，若30日前中國相關單位對於台灣所提要求沒有正面回應，農委會將依照世界貿易組織（WTO）規範，10月1日正式向WTO提出爭端解決控訴。 

許智傑21日受訪時表示，中國八度已讀不回，已經違反WTO的原則，中國身為大國，卻不遵守國際規範的遊戲規則，根本就是做賊心虛，且惡意傷害台灣農民，反觀國民黨還在跟中共唱雙簧、狼狽為奸，呼籲國民黨離中共遠一點，別再自願當中共的「乩童桌頭」了。

許智傑也說，民進黨跟國民黨不同，執政黨很早就有警覺，不把雞蛋放在同一個籃子裡，政府開拓日本、東南亞、歐美等許多新的通路，持續分散風險，規劃建立內外銷機制，「即使中國再刁難台灣的鳳梨，我們也能一起支持農民度過難關」。

農委會指出，自中國祭出鳳梨禁令以來，我方八度要求技術性對話，卻均遭對方「已讀不回」，我國已第九度透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台要求取消禁令，並於9月30日前與我展開技術性對話，否則將循WTO管道解決。

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