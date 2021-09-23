力推釋迦蓮霧！農委會成立「好釋連蓮」預購平台　今起上線

▲農委會成立「好釋連蓮」預購平台。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

中國大陸政府上週宣布20日起將暫停蓮霧、釋迦輸入，預期將造成產業衝擊。為此，農委會衝刺內銷市場，號召各大企業領軍採購，成立「好釋連蓮」預購平台，鼓勵民眾共同支持國產釋迦及蓮霧。

大陸宣布20日起因台灣進口的蓮霧、釋迦有介殼蟲，將禁止這兩項水果進口。農委會主委陳吉仲說明，農委會將透過多元措施將台灣水果銷往全世界，包括蓮霧將銷往加拿大、瑞士等地，鳳梨釋迦則透過冷凍技術開拓日本市場，同時在也衝刺內銷市場，開設預購平台，讓民眾可以上網預購蓮霧、釋迦。

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陳吉仲表示，國內釋迦栽植品種以大目種及鳳梨釋迦為大宗，外銷量約占總產量23%，其中鳳梨釋迦主產期為12月至翌年4月，因具耐儲運特性，適合做為外銷品種。而蓮霧則因應年節需求，利用生產技術調節主要供貨期為11月至翌年4月，外銷量約占總產量約9％，且這兩項水果外銷大陸比例皆超過9成。

陳吉仲說，陸方發布自9月20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸陸，預期造成產業衝擊，為確保農民收益，政府將以外銷、直銷、加工等措施多管齊下，搭配冷鏈物流系統，提升農產品質，增加消費量。

陳吉仲強調，農委會已會同產地地方政府、農民團體啟動完整的產銷輔導及因應措施。自9月 20日後，國人高度關切，許多企業、電商平台與消費者洽詢，希望能以實際行動支持國產水果與農民。

陳吉仲也說，為提高釋迦及蓮霧銷售量，並研擬推出以振興五倍券、農遊券購買釋迦及蓮霧加碼方案，提升消費者購買意願，也輔導業者開發多元加工產品及提升冷鏈技術，強化內銷通路及消費者對品質安全要求，並加強開拓國外新興市場，以確保農友收入。

陳吉仲呼籲，國內釋迦及蓮霧預計於11月起進入產季，量質均優，富含膳食纖維及維生素，具有多元營養，期待國人可搶先預購，於產期時立即享用營養豐富味美質優的台灣釋迦及蓮霧，穩定市場、支持台灣農民。