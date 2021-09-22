陳吉仲怒嗆中國大陸搞雙標　「紐西蘭跟對岸是不同議題」

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸暫停進口台灣蓮霧及釋迦，農委會將訴諸WTO爭端解決機制，遭外界質疑是雙重標準。對此，農委會主委陳吉仲22日表示，雙標的是中國不是台灣，紐西蘭與對岸防檢疫是不同的議題，全世界大部分國家都有針對果實蠅問題而限制進口，但沒有因介殼蟲而限制進口。

行政院長蘇貞昌22日上午率領相關部會首長，赴立法院就「新冠疫苗接種、整備、受害救濟」等相關事宜進行專案報告，並備質詢。陳吉仲會前受訪時表示，農委會已經準備好所有可能的因應措施，包括內外銷、加工冷鏈，以及團購、電商平台都已經全部啟動。

陳吉仲說，今天在農委會副主委陳駿季的帶領下，所有農委會的同仁也下鄉到台東、屏東及高雄進行座談，以今年鳳梨的案例來講，農委會只花了5億6000多萬元，就讓鳳梨的產地價格維持在每公斤22元，遠高於去年及前年的價格。

陳吉仲強調，更重要的是，農委會把依賴單一市場的鳳梨，直接大量賣到日本市場，總數超過1萬8000公噸，農委會將盡全力照顧好，所有能讓農民受益的產銷調節工作。

陳吉仲指出，農委會19日已經直接、再次地向中國海關總局傳達，希望雙方就動植物防檢疫的議題，交換技術性層面的意見，尤其泰國在今年3月被中國以龍眼有介殼蟲為由，暫時停止數個集貨包裝場輸出到中國，8月13日又傳出更多集貨包裝場有這樣的案例。

陳吉仲說明，泰國在8月17日提出相關數據證明之後，就可以恢復出口龍眼演到中國，顯示中國跟其他國家已經有很好的案例，希望也可以用同樣的方式，在世界衛生組織（WTO）的規範下，跟台灣處理這樣動植物防檢疫的基礎性問題。

此外，陳吉仲也說，雙標的是中國不是台灣，台灣在處理紐西蘭跟對岸的防檢疫，是兩個不同的議題，紐西蘭是因發現東方果實蠅而暫停進口，果實蠅長在果實中，風險遠高於長在果實外表的介殼蟲，全世界大部分國家都有針對果實蠅問題而限制進口，但沒有因介殼蟲而限制進口。

陳吉仲表示，台灣與紐西蘭有先談好，而像這樣沒有跟中國事先談好的狀況，處理方式就是雙方坐下討論，「它處理泰國都可以這樣的一個方式，可是為什麼對台灣卻全面禁止」，這就是典型的中國是雙標、不是台灣。