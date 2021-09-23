陳吉仲：福島食品僅剩台灣中國未開放　政府會跟日方充分交換意見

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣正式申請加入CPTPP，下一步將與各會員國談判，農委會主委陳吉仲23日表示，核食議題是日本政府長期關心的議題，政府會跟日方充分地交換意見，而且到目前為止，只剩下中國跟台灣，還沒有開放解除福島的五個縣市、九大食品的禁止出口。

行政院長蘇貞昌23日上午率領相關部會首長，赴立法院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過，並備質詢。

陳吉仲會前受訪時表示，稍早在行政院會的會後記者會裡，農委會已經說明得非常清楚，核食議題當然是日本政府長期關心的議題，而台灣已經在昨天正式提出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

陳吉仲強調，台灣在申請加入CPTPP的過程中，會跟日方充分的交換意見，他也要特別說明，針對所有福島的五個縣市、九大食品的禁止出口，「到目前為止，只剩中國跟台灣，還沒有解除開放」，政府處理的原則絕對是確保國內的食品安全，以及用科學的根據來處理。

陳吉仲指出，從2011年福島事件之後，隔幾天的3月15日到現在，所有進入到台灣的日本食品，在所檢測的17多萬件裡面，「每一件都是百分之百都合格」，而且台灣的輻射檢驗標準，絕對是比日本跟國際還更嚴格。

陳吉仲說明，即使在這樣的嚴格標準底下，有含微量的輻射部分檢出、屬於合格，政府還是採取退運跟銷毀，「所以現在進來的所有日本食品，幾乎沒有任何一件是含有輻射的檢出」，可以請國人放心。

至於是否要將「核災食品」更名為「福島食品」，陳吉仲則說「完全正確」，因為政府就是沒有讓輻射殘留超過標準的食品進到國內，所以台灣要針對、而且要認清原先針對福島五個縣市的管制，以及其他不符合食品安全風度的管制。

陳吉仲認為，台灣應該易針對高風險的產品，例如像是些水產品、菇類食品等，進行更高強度的管制，才能確保食品安全，而不是再用區域管制，所有全世界的國家，包括歐盟、美國都是用這樣的方式在管制。