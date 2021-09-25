蒲公英大彎風向變了！「大雨彈襲」半邊台灣變天　還一波颱風爆發

▲蒲公英逐漸北轉朝日本南方靠近 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

入秋變天！中央氣象局預報員劉宇其表示，受東北風影響開始出現降雨，台灣附近有兩個熱帶系統，15號颱風電母已經減弱為熱帶低壓，16號蒲公英則距離台灣2000公里，逐漸朝日本前進，對台影響非常低。未來兩天迎風面仍有降雨，大台北、東半部地區時晴時雨，高溫31度左右，尤其基隆、宜蘭有局部大雨發生機率，桃園以南則為典型夏季天氣，高溫上看35度、午後有雷陣雨。

氣象局預報，25日東北風影響，基隆北海岸、大台北山區及東半部仍有局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生機率，並伴隨雷擊、強陣風出現，大台北平地也偶有局部降雨，至於其他地區則晴到多雲，午後嘉義以南地區及其他山區會有局部短暫雷陣雨。溫度方面，東半部感受舒適，高溫約29至31度，西半部仍較為炎熱，高溫可以來到32到34度。

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氣象局25日凌晨0時發布大雨特報，東北風影響，易有短延時強降雨，基隆北海岸及宜蘭地區將有局部大雨發生。【00:05大雨特報】－基隆市、新北市、宜蘭縣。

▼蒲公英北上後風向轉變，為迎風面帶來雨勢。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）



▼周末受東北風影響，北東有雨、其他地區午後雷雨。（圖／NCDR）



16號輕度颱風「蒲公英」（Mindulle），24日晚上8時位於鵝鑾鼻東南東方2070公里海面上，以每小時14轉10公里速度，向西北轉北北西、朝日本南方海面前進，對台灣無直接影響；15號輕颱「電母」則已登陸越南，於上午８時減弱為熱帶性低氣壓。

氣象局預估，26、27日（周日、下周一）仍受東北風影響，由於水氣減少，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區雖仍有局部短暫陣雨，不過雨勢趨緩、降雨減少；其他地區為晴到多雲，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，午後雷雨範圍也會縮小些。

災害預報士賈新興分析，16號颱風蒲公英對台灣不會有影響，預估未來路徑移動到台灣正東方遠洋、北上轉彎，將帶來明顯偏北風，雨量預測上，未來10天天氣以山區有零星午後陣雨或雷雨為主，迎風面東北部地區受微弱東北季風影響有降雨，花東、恆春降雨明顯偏多，東部會有局部大雨發生機會，尤其27日至30日（下周一至四），隨颱風移動風向轉偏北風，29日至10月3日宜花東有局部大雨可能；10月5日之後環境將利颱風生成，持續到10月20日這段時間可能有颱風生成。

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