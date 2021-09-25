即起「申辦ETC三功能」爽抽iPhone 13！開啟自動儲值還能打9折

▲即日起申辦ETC三大功能可參加抽獎。（圖／記者徐文彬攝）

記者李宜秦／台北報導

iPhone 13推出引發搶購熱潮，交通部高公局搭上話題，只要即日起至今年底，國道用路人成功申辦銀行自動儲值、eTag異動、email電子帳單，均可參加ETC抽大獎活動，有機會把iPhone13、HomePod mini智慧音箱帶回家。

高公局表示，為了推廣簡便及無接觸式之ETC繳費服務，可利用銀行信用卡或活儲帳戶申辦「銀行自動儲值」的服務，只要eTag帳戶餘額低於120元，會自動從信用卡或活儲帳戶儲值400元至eTag帳戶，不用手續費且可享有通行費9折優惠。

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高公局指出，目前合作之銀行包括台新銀行、玉山銀行、國泰世華銀行、遠東商銀、中國信託商業銀行。

高公局解釋，當車輛買賣eTag異動時，只要利用全國公路監理機關設置之「監理異動專線」或撥打遠通公司24小時客服專線(02-7716-1998)，即可完成所有手續。原車主可辦理eTag終止、帳戶餘額退費或轉儲值；新車主可啟用車內既有eTag，享有各項ETC便捷服務。

▲用路人利用ETC繳費可減少接觸，降低染疫風險。（圖／記者呂佳賢攝）

另為響應帳單無紙化且減少接觸，推出以email取代平信寄送通行費繳費通知單的服務，民眾可透過ETC App、遠通公司網站、客服專線及門市申辦。

只要在今年9月24日至12月31日期間，成功申辦銀行自動儲值、eTag異動、email電子帳單，就可參加抽獎或動，獎項包括iPhone13共10台、HomePod mini(智慧音箱)共10台。