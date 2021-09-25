桃園神人撐10年等到iPhone 13　「世紀合體」4s萬人驚呆：騙人的

▲iPhone 13 Pro發售開箱。（圖／記者吳珍儀攝）



網搜小組／許力方報導

萬眾矚目的蘋果iPhone 13「史上最貴」系列新機正式發售，吸引外界好奇觀望，不過首日開箱評測，被認為沒有明顯的變革，像是升級版的iPhone 12s，桃園男網友發文歡呼「我終於撐到13出來了」，秀出手上的iPhone 4s跨世代與13 Pro的合體照，讓萬人大嘆「好狂」、「有感升級」、「這樣是用了幾年？！」

桃園男網友在24日發售首日透過臉書社團「爆廢公社公開版」分享這張合體照，一邊是「賈伯斯遺作」白色iPhone 4s，一邊則是熱騰騰剛到手的天峰藍iPhone 13 Pro，光是尺寸上就大上快一倍，iPhone 13 Pro為146.7 x 71.5 x 7.65毫米，搭載6.1吋OLED螢幕，重達203公克，iPhone 4s則僅有115.2 x 58.6 x 9.3毫米，3.5吋螢幕，重140公克，為2011年10月發售的系列機。

▼神人撐10年等到iPhone 13，世紀合體4s。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」）



2隻iPhone跨越10年，讓男網友忍不住拍下照片大嘆「我終於撐到i 13出來了！」萬人驚呼連連「好猛」、「好勵志，我要向你學習」、「好會省，厲害」、「還有辦法開機，真是神」、「神人快敗」、「高手在民間，我終於見識到這句話」、「超有感升級！」但也有人質疑，「iPhone 4s早就不能用了，最好撐到現在」、「我都不知道這算是專一的果粉，還是很窮沒錢了」、「一定是騙人的，怎麼可能撐這麼久？」

對此，原PO則回應說明，這支iPhone 4s是他23歲時用的手機，並澄清是「開玩笑的啦！」拍攝這張合體照的手機是正在服役的iPhone 6s Plus，他笑說，從6s Plus跳到13「也真的很久了」。

iPhone 13今年推出史上最貴、也是最大容量1TB的頂規機iPhone 13 Pro Max，要價5萬4400元，配上特別色「天峰藍」，預購就受到高度關注，死忠果粉衝著天峰藍手刀下單，搶拿首批新手機，各大媒體開箱評測，最有感提升的大多被認為是電量「續航力」和全新相機拍攝功能，可以感覺到性能有大幅提升。