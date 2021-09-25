iPhone 13全球首摔！　拿到太嗨開箱手滑全碎了

▲開箱新iPhone手滑摔碎。（圖／翻攝自微博）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果iPhone 13系列新機在昨（24）日開賣，不少人還沒收到貨，網路上就出現不少「開箱摔碎」的災情，讓網友看了也感到心疼，「多麼痛的領悟！」

根據《新浪科技》報導，一名大陸網友買了粉色iPhone 13，「懷著激動的心在大雨中等待快遞小哥的到來，歷經艱難小心翼翼拿到心愛的粉色iPhone 13後正拆封，一不小心，啪嘰一聲，我...」。

▲熱門的粉色機螢幕被摔出一個洞。（圖／翻攝自微博）



原PO不小心將新手機摔到地上，砸到一顆小石頭，螢幕被摔出一個明顯的大洞，不少網友回應，「多麼痛的領悟～這是不是你這個月工資的全部？」、「全球首摔」。不過原PO也透露，幸好他先前就買了AppleCare+，已經向客服聯繫。

▲▼網路上還有不少開箱摔碎的災情。（圖／翻攝自微博）

各大電信業者昨日開賣iPhone 13系列，截至下午5時，遠傳電信統計表示，iPhone 13系列手機的銷售量為去年iPhone 12首賣日的近2倍，預期數字會再成長，目前銷售最好的iPhone 13手機前兩名分別為iPhone 13 Pro Max 256G與iPhone 13 Pro 256GB，顯示用戶對手機儲存容量的需求明顯提升。

中華電信也統計昨日上市的iPhone 13全系列5G新機銷售機型，以iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Pro Max系列機型，銷售佔比近8成，為鐵粉在新機開賣首波選購的頂規旗艦主力機型。