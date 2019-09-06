　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

破世界紀錄…74歲嬤「停經30年」　人工授精剖腹產「雙胞胎」　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張方瑀／綜合報導

為了順利懷孕，生下一雙兒女，你願意嘗試到什麼時候呢？印度一名高齡74歲的婦人，6日剖腹產下一對雙胞胎，母女均安，這名婦人也成為全世界最高齡的產婦。原來這名婦人與80歲的丈夫結婚57年以來一直都想要個孩子，直到去年才開始嘗試人工授精，也順利在今年初成功懷孕。

綜合外媒報導，現年74歲的曼加亞瑪（Erramatti Mangayamma）和80歲的丈夫結婚57年以來，遲遲沒有辦法懷孕，就在他們決定放棄，且曼加亞瑪也已經過了更年期。結果某天他們發現55歲的鄰居，透過試管成功懷孕後，曼加亞瑪再度燃起了希望，嘗試多年後，終於在今年1月懷上雙胞胎，最後在當地生殖醫學中心剖腹產下一對女嬰，而曼加亞瑪因為年紀過大，手術後先暫時在加護病房休養。

阿哈亞生殖醫學中心（Ahalya IVF clinic）醫師烏瑪珊（Umashankar）表示，當時醫院得知曼加亞瑪想要嘗試人工授精，加上她沒有糖尿病、高血壓病史，所有醫學測試也都證明她有機會懷孕，決定贊助部分費用，替她完成夢想。由於曼加亞瑪已過更年期，所以醫院採用另一人的卵子進行試管，非常幸運的是，曼加亞瑪在第一個經期就成功受孕。

由於在如此高齡分娩十分罕見，所以醫院要求曼加亞瑪從懷孕開始，就立刻住院以避免任何併發症。而心臟科、胸腔內科、婦科與營養師都全天候待命，最後在預產期內替她剖腹。曼加亞瑪開心地表示，再也沒有人可以取笑她不孕。醫生也說，後續會由母乳銀行提供嬰兒哺乳時期的母乳，讓無法分泌乳汁的曼加亞瑪不用擔心餵養問題。

ET快訊
快訊／停車場遭夾！中和女卡車門「腰部變形」命危
氣炸鍋用油量少…減重妹1月後反胖5公斤　網點破「關鍵優點」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1030萬人沒飯吃！　北韓竟要聯合國縮減派駐人員：UN援助政治化

破世界紀錄…74歲嬤「停經30年」　人工授精剖腹產「雙胞胎」　

對抗地球暖化有解？　瑞典教授：「吃人肉」減少溫室氣體

加拿大總理批中國「任意拘留當成工具」：國際社會不能接受！

辛巴威「萬年總統」95歲高齡辭世　2018年最後一次公開露面

打臉川普！　Fed研究證實「貿易戰」恐令全球產出損失26兆

史上最貴！他在飯店買1瓶啤酒　刷完卡赫見帳單是212萬元

人夫氣戴綠帽開車撞翻老婆、情夫　法警一查「3個都是現役警員」

Youtube違法蒐集「兒童數據」 遭罰53億…僅占總收入1%　批評者：根本無感

拜登演講到一半「左眼突充血」！　觀眾嚇傻：健康亮紅燈？

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

1030萬人沒飯吃！　北韓竟要聯合國縮減派駐人員：UN援助政治化

破世界紀錄…74歲嬤「停經30年」　人工授精剖腹產「雙胞胎」　

對抗地球暖化有解？　瑞典教授：「吃人肉」減少溫室氣體

加拿大總理批中國「任意拘留當成工具」：國際社會不能接受！

辛巴威「萬年總統」95歲高齡辭世　2018年最後一次公開露面

打臉川普！　Fed研究證實「貿易戰」恐令全球產出損失26兆

史上最貴！他在飯店買1瓶啤酒　刷完卡赫見帳單是212萬元

人夫氣戴綠帽開車撞翻老婆、情夫　法警一查「3個都是現役警員」

Youtube違法蒐集「兒童數據」 遭罰53億…僅占總收入1%　批評者：根本無感

拜登演講到一半「左眼突充血」！　觀眾嚇傻：健康亮紅燈？

金香起特地慶生卻被趕回家！邕聖祐「我忍得很辛苦」捧臉親了

假技術真詐財？　沈智慧踢爆「節電達人」行騙千萬　

快訊／王力宏紅館演唱會爆取消　主辦解釋：考量安全而延期！

台股穩守紅盤...收盤上漲23點　三大法人合計買超81.26億元

韓國瑜稱「等日本人25分鐘」　日學者怒PO文打臉：換時間又換地點

經典3缸仿賽重機超進化重返！凱旋「DAYTONA 765」登場

陳明文300萬影響選情？蔡英文重申支持對外說清楚

想存錢升學…她努力「張開雙腿」任人蹂躪　含淚「遮三點」被逮又罰款

台灣氣候必備除濕機！　網熱議「開機時段、方法」：開窗讓空氣流通

世籃賽／羅健兒是易建聯球迷　對中國要拿出戰鬥精神

移動神主牌「北宜大逆向」1分鐘！轉彎處爆撞重機　騎士當場噴飛倒地

國際熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

尼斯湖水怪之謎　可能只是條巨鰻

颶風多利安1週內吹來2次古柯鹼..

「臉書約會」整合IG！「暗戀名..

受夠家暴…她掐死老公再斬首「生..

米奇速食店亂竄「衝進油鍋」

他在飯店刷卡買啤酒　價錢竟21..

世界三大男高音多明哥爆性騷！至..

素食女控鄰烤肉　6千人想來她家..

德國警花在社群曬制服美照遭調查

3歲女罹癌被當便祕　5天後死在..

日京急線列車撞卡車　釀1死34..

更多熱門

相關新聞

印度電動機車Blacksmith B3亮相

印度電動機車品牌Blacksmith Electric日前推出新車款「B3」，以極速120km/hr打響名號，官方宣稱續航力達120公里，憑藉著復古四方的設計能不能攻佔印度機車市場，值得期待。

「眼神」辨認　李家雙胞胎拚男雙前50

印度煙火工廠爆炸　23死30傷

仁醫退休到偏鄉服務　外出未看診遭250人打死

被誤認殺子　印男遭烏鴉攻擊3年

關鍵字：

印度雙胞胎人工授精試管嬰兒

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

《航海王》作者放話：再5年完結篇

人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包…竟是性感闆娘

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

小勞勃道尼被爆重回漫威宇宙！

外送員拒送上樓　她傻眼：2個月來第一次碰到

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面