小姨子想人工授精！「兒喊3字」打破沉默　網嗨：說出男人內心話

▲小孩的童言童語總讓大人無法招架。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

小朋友的童言童語，常常讓大人們哭笑不得無法招架，一名男網友表示，小姨子對愛情感到失望，打算花2萬元人工授精，並獨立扶養孩子，在用餐席間，聊到此話題時全場沉默，這時候兒子突然喊「太貴了啦，不然找我爸，他不用錢」，許多網友看完貼文後笑翻，「小孩子真聰明」。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，小姨子近來對愛情很失望，一直找不到歸屬，打算花2萬元人工授精，並且獨立扶養孩子。丈母娘得知後，希望原PO和妻子可以找時間回家吃飯，順便勸勸小姨子，能不能讓她改變心意。

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在用餐席間，大家談論到此話題時，空氣沉默而凝重，這時原PO兒子冷不防爆出一句「小阿姨，2萬太貴了啦，不然找我爸，他不用錢」，此話一出，在場的大人們笑翻天，原PO還在文末表示，「我是不是該給他加零用錢了？」

▲許多網友看到兒子的回話後笑翻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文曝光後，網友們全笑翻，「兒子真懂事」，「這小孩未來絕對是神隊友」、「絕對是親生的」、「你平常是不是都顯露對小姨的企圖，小孩很敏感的」、「肥精不落外人田的概念」、「這孩子有前途，加零用錢是必須的，還要帶他去遊樂園」、「說出所有男人不敢說的事」。

由於貼文獲得網友熱烈的迴響，原PO也附上小姨子跟老婆的照片，兩姊妹看起來都很年輕可愛，原PO還要網友們猜猜誰是小姨子，誰是老婆。網友們看完後大讚，「小阿姨可以遇到更好的男生啦」、「應該很多人想排隊，插隊候補」。