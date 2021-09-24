桃市圖大竹分館化身科普基地　昆蟲仿生特展尋寶及戶外體驗

▲DIY體驗。（圖／桃市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

想知道蜻蜓這個小蟲蟲的有趣小知識嗎？仿生學在生活中有甚麼有趣的發明和應用？桃園市立圖書館大竹分館9月至12月安排系列「自然科學」為主題的課程，包括「小小飛行家 蜻蜓常態展」、「仿‧生活-來自大自然的靈感」特展，明(25)日並有「圖書館探索 《大竹尋寶趣》」，歡迎親子前來學習新知與成長。

▲小小飛行家-蜻蜓。（圖／桃市圖提供）

市立圖書館館長姚敦明表示，大竹分館主題設定為科普基地，配合館藏規劃科普講座、研習、特展、遊戲及戶外踏查等多項活動，歡迎家長與孩子一同來圖書館吸取新知，特別企劃9月25日「圖書館探索 《大竹尋寶趣》」，歡迎來圖書館團隊尋寶闖關；10月份「小小科學家的生態體驗記」戶外體驗課程，由專業老師帶領孩子們戶外踏查，體驗自然，學習食材從產地到餐桌之間的秘辛。

位於蘆竹的大竹分館3樓展出「小小飛行家 蜻蜓常態展」，以等比巨型放大與桃園有地緣關係的蜻蜓-鉤鋏晏蜓，讓人眼睛為之一亮。而4樓「仿‧生活」特展取名於「仿生」和「生活」，展出意想不到的仿生發明，如用紙作液壓裝置仿節肢昆蟲，唯妙唯肖，歡迎民眾親自體驗仿生學的奧妙！