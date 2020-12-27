自己的石頭自己檢！　水道博物館舉辦沙坑尋寶清出數百顆大小石頭

▲台南山上花園水道博物館舉辦沙坑尋寶，讓親子找出沙坑內的石頭兌換獎品，吸引大批親子參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館舉辦沙坑尋寶，讓親子找出沙坑內的石頭兌換獎品，吸引大批親子參加，短短半小時，清出數百顆大小石頭，館方也趁機宣導，請大家共同維護沙坑活動安全，寓教於樂。

文化局表示，山上花園水道博物館開園以來，最受親子喜愛的藝術沙坑，因為常有小朋友將沙坑外的的鵝卵石丟擲到坑內，容易造成危險，館方雖定期派員清理，但因不少石頭已經深埋沙坑內，容易對赤足遊玩的孩童造成威脅。

為了宣導不要把石頭丟入坑內，並且讓親子共同參與，館方舉辦沙坑尋寶活動，並且提供貼紙、扇子，以及園區內土生土產，俗稱仙桃的水果，由參加的親子，以撿拾的數量兌換。

活動一開始，大批親子就在沙坑內開始尋寶，館方準備了紙箱給參加者放置撿拾的石頭，還有不少親子自備專業挖沙工具加快速度，現場熱鬧滾滾。

經過大家協力同心，經過統計，最多一組就撿拾了180顆大小石頭，其他各組也都有所斬獲，總計清出數百顆石頭，由工作人員再度鋪回沙坑旁的鋪面。

參加的親子對能玩沙又能兌換獎品，都表示相當有趣，館方表示，日後也將不定期舉辦類似活動，將公民教育落實在日常生活。

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