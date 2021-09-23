▲他6度嘿咻小女友！凍抹條樓梯間野戰，少女母氣炸提告結果出爐。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

台北市1名18歲曾姓男學生2018年與年僅13歲的少女小美（化名）認識，兩年後兩人情投意合，進一步交往成為男女朋友。交往期間，曾男明知小美未滿14歲，竟然還發生6次超友誼的性關係。2020年底，她母親發現女兒舉止異常，追問得知女兒和曾男嘿咻6次，憤而提告。法官審理後，依對14歲以上未滿16歲女子性交罪判處曾男6月，緩刑3年。

年僅18歲曾姓男學生血氣方剛，2020年10月起就帶著小女友小美，在台北家中發生性關係，後來又帶著女友到金中泰賓館賓館、基隆某公寓總共發生6次性關係，甚至在某公寓樓梯間，情不自禁下就與女友嘿咻。

總共發生6次性關係，被害少女母親發現後，對曾男提出告訴，審理期間，曾男表示，願意賠償小美20萬元做為補償，被害少女的家人不願與曾男和解。

法院審理期間，而曾男雖然仍在就學，深深悔悟莽撞的行為，已先匯入2萬元至家屬帳戶中，願賠償少女20萬元，後續分36期償還，希望能求得對方家屬諒解。

法官認為，曾男犯後坦承犯行，且主動提出賠償，但因被害少女家屬不願出面調解，導致和解失敗，並非被告無悔意，以觸犯對14歲以上未滿16歲女子性交等6罪，分別判處有期徒刑2月，應執行有期徒刑6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並履行賠償。

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