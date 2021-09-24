　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南校園BNT疫苗施打　接種19校11974人5人不適送醫

▲台南市校園24日BNT疫苗共有19所學校學生接種，預計接種13106人，實際接種11974人，其中5人身體不適送醫，2人晚上已出院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市校園24日BNT疫苗共有19所學校學生接種，預計接種13106人，實際接種11974人，其中5人身體不適送醫，2人晚上已出院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市校園24日BNT疫苗共有19所學校學生接種，預計接種13106人，實際接種11974人，其中5人身體不適送醫，2人晚上已出院，統計自9月22日至24日，已有20756人完成校園BNT疫苗施打。

▲台南市校園24日BNT疫苗共有19所學校學生接種，預計接種13106人，實際接種11974人，其中5人身體不適送醫，2人晚上已出院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市衛生局指出，24日安排接種的學校分別為白河國中、後壁國中、菁寮國中、東原國中、大內國中、佳里國中、港明高中-國中部、善化國中、沙崙國中、鹽行國中、光華高中及國中部、新化高中、善化高中、台南高商、南寧高中、台南二中、聖功女中高中部及附設國中、台南女中、台南海事等19校。

▲台南市校園24日BNT疫苗共有19所學校學生接種，預計接種13106人，實際接種11974人，其中5人身體不適送醫，2人晚上已出院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另23日校園BNT疫苗接種7410人；9月22至23日累計共接種8782人，包含國中學生3557位，高中職學生5225位。公費疫苗預約平台8期統計至9月23日，共接種66684劑AZ疫苗；台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至23日止，共接種1026611劑次，人口涵蓋率46.9％；第二劑涵蓋率8.0％；劑次涵蓋率54.9％。

▲台南市校園24日BNT疫苗共有19所學校學生接種，預計接種13106人，實際接種11974人，其中5人身體不適送醫，2人晚上已出院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局晚上7時發布統計資料指出，24日19所學校共11974位學生接種BNT疫苗，1132人暫停施打，統計自9月22日至24日，已有20756位學生完成校園BNT疫苗接種，有意願接種人數之接種完成率23.25％。

▲台南市校園24日BNT疫苗共有19所學校學生接種，預計接種13106人，實際接種11974人，其中5人身體不適送醫，2人晚上已出院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

24日接種的19校中，計有5位學生注射疫苗後出現身體不適現象而送醫就治，經治療後2人已出院，另3人還住院觀察中。

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
苗栗工廠恐怖事故　「男員工遭炸飛慘死」
高雄高三生打BNT　暈倒走廊！
蕭亞軒小16歲男友突PO背影照：再見
「1000元怎麼活10天」　神人曝3大招
失蹤女被膠帶封死壁櫥中　新房客驚嚇伴屍2個月
地獄之井真面目曝！腐屍惡臭狂飄　怕被詛咒百萬年無人靠近
今年剛結婚…26歲警「酒駕自撞」命危　妻子衝醫院淚崩
獨／27歲OL「三級警戒」不敢就醫！失去嗅覺嚇壞　竟是口罩惹

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄高三生打BNT　1小時後暈倒走廊！校方急送醫

台南校園BNT疫苗施打　接種19校11974人5人不適送醫

全台有「6千個陳怡君」！男生菜市場名前三不意外…叫了回頭率超高

打1劑陸疫苗返台「可混打其它疫苗」　陳時中同意：月底專家討論

獨／27歲OL「三級警戒」不敢就醫！失去嗅覺嚇壞…竟是口罩惹禍

宜蘭2高中生打BNT後「換氣過度」　醫護當場緊急照護

直擊iPhone13開賣後二手市場！12系列若沒賣　今秒跌3000　　　　　

快訊／瑞芳時雨中學女生打完BNT　突「癱軟暈喘」警車前導急送醫

好市多蝦仁「快比手掌大」！她爽喊賺翻　養蝦戶揭真相：我不會吃

過度稱讚會讓孩子變自戀！專家：獎勵與處罰有「2大陷阱」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

28歲老闆創業賣雞排月入20萬！ 最愛客人點米血、甜不辣獲利6倍

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

西班牙老峰火山爆發！岩漿噴湧　滾燙熔岩「吞噬泳池」百棟民宅毀

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

快訊／高雄高三生打BNT　1小時後暈倒走廊！校方急送醫

台南校園BNT疫苗施打　接種19校11974人5人不適送醫

全台有「6千個陳怡君」！男生菜市場名前三不意外…叫了回頭率超高

打1劑陸疫苗返台「可混打其它疫苗」　陳時中同意：月底專家討論

獨／27歲OL「三級警戒」不敢就醫！失去嗅覺嚇壞…竟是口罩惹禍

宜蘭2高中生打BNT後「換氣過度」　醫護當場緊急照護

直擊iPhone13開賣後二手市場！12系列若沒賣　今秒跌3000　　　　　

快訊／瑞芳時雨中學女生打完BNT　突「癱軟暈喘」警車前導急送醫

好市多蝦仁「快比手掌大」！她爽喊賺翻　養蝦戶揭真相：我不會吃

過度稱讚會讓孩子變自戀！專家：獎勵與處罰有「2大陷阱」

皮膚科醫師曝「導致敏感肌」5大NG行為！天天敷面膜真的母湯

關之琳59歲「豪奢生日趴」現場曝光！　年過半百真實狀態驚呆網

苗栗工廠恐怖事故「男員工遭炸飛亡」　竟是空壓機風管爆開奪命

德保拉封鎖統一！陳家駒敲安帶打點　5局兄弟3比0領先

朱立倫、張亞中「差距在誤差範圍」　投票率成勝敗關鍵

周興哲人氣翻倍漲　一開口竟讓陸網震驚：以為40歲

王維中恐猿症？滿壘遭棒打5局退場失5分、味全5局2比5桃猿

快訊／高雄高三生打BNT　1小時後暈倒走廊！校方急送醫

37萬黨員動起來！國民黨主席4強爭霸　結果晚間6點出爐

台南校園BNT疫苗施打　接種19校11974人5人不適送醫

生活熱門新聞

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

八大行業「重新營業」有望！　2初步條件曝光

好市多同步開賣「iPhone 13 Pro、Pro Max」　狂省1300元

一日雙颱蒲公英恐飆強颱　入秋首變天

建中男選 「高校少女」票數第一　主辦1舉動挨轟

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

工程師高薪卻單身　他點2大關鍵

「打BNT嘶吼尖叫」高中男找到了！校長還原經過

紙本五倍券明登記！3管道一次看

即／16號颱風「蒲公英」生成　最新路徑曝光

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

八大行業盼解封「傳10/1有望降一級」　指揮中心回應了

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

更多熱門

相關新聞

即／高雄高三生打BNT　1小時後暈倒走廊！校方急送醫

即／高雄高三生打BNT　1小時後暈倒走廊！校方急送醫

高雄市BNT疫苗校園接種第二天，旗山農工傳出一起暈針反應！一名高三陳姓男同學24日下午3點接種BNT後，隔了一小時突然暈倒在教室走廊。校方趕緊將學生送往旗山醫院，索性到院前已清醒，經抽血檢查，結果均正常，約晚間6點出院。

台南藍綠都要求市府成立體育局

台南藍綠都要求市府成立體育局

宜蘭2高中生打BNT不適　太緊張換氣過度

宜蘭2高中生打BNT不適　太緊張換氣過度

即／瑞芳時雨中學女生打完BNT突「癱軟暈喘」送醫

即／瑞芳時雨中學女生打完BNT突「癱軟暈喘」送醫

花蓮學子接種疫苗　8天16642人施打BNT

花蓮學子接種疫苗　8天16642人施打BNT

關鍵字：

台南校園BNT接種送醫

讀者迴響

熱門新聞

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

震撼！葛仲珊深夜「宣布退出演藝圈」

「曾把對方刺身上」百萬YouTube情侶分手　刪光5年互整影片

4大超商預訂紙本五倍券流程、優惠懶人包

麥當勞桌上堆滿餐　外送員一看拒接罵翻

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

林俊傑提告網紅求償118萬！他囂張回應氣炸全網

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

母象巨腿踩爆沼澤鱷魚！驚人甩屍畫面曝

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

快訊／高虹安指導教授李傑發聲打臉翁達瑞　「她是我的博士生」

iPhone 13粉色實機照曝　網驚：怎麼那麼淡

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

更多

最夯影音

更多
深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍
笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

28歲老闆創業賣雞排月入20萬！ 最愛客人點米血、甜不辣獲利6倍

28歲老闆創業賣雞排月入20萬！ 最愛客人點米血、甜不辣獲利6倍

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面