台南校園BNT疫苗施打　接種19校11974人5人不適送醫

▲台南市校園24日BNT疫苗共有19所學校學生接種，預計接種13106人，實際接種11974人，其中5人身體不適送醫，2人晚上已出院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市校園24日BNT疫苗共有19所學校學生接種，預計接種13106人，實際接種11974人，其中5人身體不適送醫，2人晚上已出院，統計自9月22日至24日，已有20756人完成校園BNT疫苗施打。

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台南市衛生局指出，24日安排接種的學校分別為白河國中、後壁國中、菁寮國中、東原國中、大內國中、佳里國中、港明高中-國中部、善化國中、沙崙國中、鹽行國中、光華高中及國中部、新化高中、善化高中、台南高商、南寧高中、台南二中、聖功女中高中部及附設國中、台南女中、台南海事等19校。





另23日校園BNT疫苗接種7410人；9月22至23日累計共接種8782人，包含國中學生3557位，高中職學生5225位。公費疫苗預約平台8期統計至9月23日，共接種66684劑AZ疫苗；台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至23日止，共接種1026611劑次，人口涵蓋率46.9％；第二劑涵蓋率8.0％；劑次涵蓋率54.9％。

衛生局晚上7時發布統計資料指出，24日19所學校共11974位學生接種BNT疫苗，1132人暫停施打，統計自9月22日至24日，已有20756位學生完成校園BNT疫苗接種，有意願接種人數之接種完成率23.25％。

24日接種的19校中，計有5位學生注射疫苗後出現身體不適現象而送醫就治，經治療後2人已出院，另3人還住院觀察中。