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五股綠竹社區生態埤塘改造　榮獲國家卓越建設獎金質獎

▲五股綠竹社區生態埤塘改造 榮獲國家卓越建設獎金質獎。（圖／新北市農業局提供）

▲五股綠竹社區生態埤塘改造，榮獲國家卓越建設獎金質獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局辦理「綠竹社區33鄰生態埤塘周邊環境及步道改善工程」，重新改善生態埤塘週邊環境及步道，提供當地筍農舒適安全步道，增加遊客停留點，並保護園區內獨角仙棲地，獲2021國家卓越建設獎肯定，榮獲「最佳環境文化類」金質獎殊榮。

農業局表示，五股區綠竹農村再生社區生態埤塘，歷經多年原生態步道損壞，市府即規劃改善工程，於2020年11月開始施作，社區內因有獨角仙、螢火蟲及鳥類等，採取因地制宜的施工方式，以迴避、縮小、減輕及補償等施工手法，以人工及小型機具施作，於2021年1月如期如質完工。

▲五股綠竹社區生態埤塘改造 榮獲國家卓越建設獎金質獎。（圖／新北市農業局提供）

▲五股區綠竹農村再生社區生態埤塘。

五股綠竹社區理事長楊海塗表示，地方團體與政府機關互相合作才是農再永續發展的關鍵，感謝新北市政府農業局一直以來的輔導與支援，使社區得以持續推動農村營造。

農業局長李玟表示，農業局長期輔導社區推動友善耕作與生態保育觀念。除滿足民眾對食安的要求外，社區也逐漸找回生態多樣性，農業局工程友善環境的整治理念也得到2021國家卓越建設獎評選委員一致肯定，榮獲「最佳環境文化類」金質獎殊榮。

▲五股綠竹社區生態埤塘改造 榮獲國家卓越建設獎金質獎。（圖／新北市農業局提供）

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