國慶活動大降載！指揮中心：晚會限2500人、煙火僅2萬人入場

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

雙十國慶將近，以往各活動都會開放一般民眾參與，但今年因應疫情，中央流行疫情指揮中心指出，今年國慶從9日的晚會，到10日的大會以及10日晚上的煙火施放，分別三個城市舉辦，整體來講跟往年比都大幅降載，以目前新竹市辦理的晚會，目前規劃是只有2500人進場。

指揮中心副指揮官陳宗彥今日在記者會上說明，今年國慶從9日的晚會到10日的大會，到10日晚上煙火施放，分別三個城市舉辦，指揮中心都分別提出相關防疫措施跟計畫，整體來講跟往年比都大幅降載。以國慶晚會場地來說，都符合現在指揮中心判定的室內跟戶外標準進行，所以新竹市辦理晚會場所，原本可以容納一、兩萬人，但為因應防疫，目前規劃是只有2500人進場。

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針對國慶大會部分，陳宗彥表示，目前規劃是降載到6000人，過往在凱道是可以達到1萬多人進場參觀國慶大會；國慶煙火因為是民眾期待的重要國家慶典活動之一，目前高雄規劃在高雄港港區施放煙火，也因為施放平台是在港口內，所以周遭都可以看到，以目前主辦單位規劃的場域來看，正常可以到60幾萬人，但依防疫規定，座位都要間隔一公尺以上，初步估計可2萬多人入場，跟往年比都大幅降載降。

陳宗彥強調，慶籌會還是會因應疫情轉變，隨時做調整，三個活動都會分別提出防疫措施跟計劃來做核准跟核備。

