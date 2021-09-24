撞臉Lulu、金高銀！北大國慶大使曝光　明星臉入列展現「眼睛微笑」





▲北大國慶大使曝光。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中華民國110年國慶大會即將登場，國立台北大學親善服務團第10度入選接待學校，23名親善大使今（24日）呈現訓練成果，展現交叉行進、螳螂走路等平時訓練的內容，今年因應防疫，需戴口罩服務，親善團也特別訓練如何讓「眼睛微笑」。

北大親善服務團由23位學生共同組成，團員來自不同家鄉背景、科系年級，除了僑生，今年也有具英文血統的成員加入，充份融合多元文化元素。此外，還有5位同學像極了明星張榕容、鄧倫、金高銀、Lulu黃路梓茵、宋雨琦。

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▲為了讓團員在典禮中展現優美的姿態，訓練中要求高難度的「螳螂走路」。（圖／記者崔至雲攝）

團長、休閒運動管理學系三年級林珅郡表示，為了讓團員在典禮中展現優美的姿態，每位團員都接受專業的美姿美儀，訓練中更要求高難度的「螳螂走路」，使用腹部及大腿的力量，下向深蹲並單腳抬起，依此反覆動作鍛鍊肌力。

林珅郡也提到，今年因為要戴口罩，無法展現完美的笑容，因此特別與團員加強眼睛微笑，利用蘋果肌的提高，將臥蠶呈現出來，當天也會特別加強眼睛周遭的妝容，希望可以利用眼睛的表情，將最好的服務呈現給賓客。

▲▼北大國慶大使演練典禮中量測體溫橋段。（圖／記者崔至雲攝）

除了儀態，團員也具備優異的語言能力，除了國、台、客語接待外，英語多益成績平均高達800分，更有具備日語、西班牙語、德語、法語專長的團員加入，在國慶典禮中接待不同國家賓客時，能應對自如。

▲北大國慶大使朱宇翔神似大陸明星鄧倫。（圖／北大提供）

▲北大國慶大使張釋文神似明星張榕容。（圖／北大提供）

▲北大國慶大使蔡羽柔神似明星臉金高銀。（圖／北大提供）

▲北大國慶大使曹翊庭神似明星LULU。（圖／北大提供）

