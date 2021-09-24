陸企竹科旁暗設研發中心獵人頭　無良台商掛羊頭過水薪資漂白

▲新竹地檢署日前偵辦竹北某商辦內有陸企違法進行商業活動，並對其中4人提起公訴。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署於竹北某商辦大樓中，發現有陸企違法成立研發中心，檢調人員於今年4月間前往搜索調查，查扣薪資存摺、員工僱用合約書等相關證物，並傳喚相關證人確認人流與金流關係，認為高姓被告等5人涉違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40條之1規定，於今起訴4名被告，另吳女因涉案情節輕微，獲不起訴處分。

地檢署接情報指稱，大陸北京憶O公司透過高、許2人自2018年8月間起在竹北某商辦招募員工，從事晶片軟體研發設計，將研發成果回傳，11月間，北京憶O公司與在台合法登記的香港商必O簽訂契約，將該研發中心員工的勞健保掛名於旗下，且由必O人資經理江女將北京憶O匯入的款項，扣除服務費10％至14％，再付給員工。

檢調調查，迄2021年1月止，北京憶O公司共計匯入美金99萬(約新台幣2900萬)至必O公司帳戶，此外，必O公司也以相同方式，使大陸深圳華O智造公司，在台違法從事業務活動，兩案將一併提起公訴。

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