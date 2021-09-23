嚇阻陸資「繞道來台」挖角　陸委會預告修法「確保產業領先優勢」

▲陸委會副主委李麗珍。（圖／陸委會）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會為了嚇阻陸企、陸資利用他人名義，或繞道第三地來台從事業務、挖角高科技人才，日前預告修正兩岸條例第40條之一、第93條之一、之二。陸委會23日進一步強調，為有效維護我國資本市場與經濟秩序的穩健發展，確保我國高科技產業領先優勢，未來會持續從國家整體的安全利益角度，在法制面強化對陸企、陸資來台的相關管理規範。

陸委會副主委李麗珍表示，依據兩岸條例40條之一的規定，大陸地區營利事業必須先經過主管機關的許可，才能在台設立分公司或辦事處，也才能夠在台從事業務活動，但是近年有一些違法的案例，部分陸資利用他人名義，或第三地的陸資企業名義來台，從事業務活動，甚至有一些是從事挖角我方高科技人才的情況。

李麗珍指出，為了嚇阻這些違法行為，經與相關機關研議，擬具了兩岸條例第40條之一，第93條之二的修正草案，明文規範大陸營利事業繞道第三地的違法行為，而且也要加強處罰的力度，從有期徒刑一年提高到三年。

李麗珍還說，陸委會也研擬兩岸條例第93條之一的修正草案，將陸資隱匿身份或是資金來源，假借他人名義來台投資的違法行為類型納入規範。

李麗珍強調，為了有效維護我國資本市場跟經濟秩序的穩健發展，還有確保我國高科技產業領先優勢，未來會持續從國家整體的安全利益角度，在法制面強化對陸企、陸資來台的相關管理規範。