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全球第6大封測研發中心遭搜索！　新竹台元科技園區再傳陸企挖角　

▲新竹「台元科技園區」再傳陸企挖角　全球第6大封測廠遭搜索。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲全球第6大封測廠、江蘇通Ｏ微電子公司來台設辦事處招攬人才，遭檢方依涉嫌違反兩岸人民關係條例搜索。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

竹北台元科技園區再傳陸資企業來台設辦事處挖角科技人才，新竹地檢署13日前往搜索3個處所，帶回嫌疑人、證人等15人，經專案小組檢察官共5人漏夜偵訊後，認為賴姓、郝姓、伍姓被告犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，各諭知20萬元、10萬元、10萬元交保。

新竹地檢署表示，江蘇通Ｏ微電子公司為大陸地區前3大、全球第6大半導體封裝測試大廠，未獲經濟部投審會許可，在新竹縣竹北市「台元科技園區」私設研發、業務中心，挖角高科技人才進行技術研發，非法在臺從事業務活動，涉嫌違反兩岸人民關係條例第40之1條第1項規定，經本署檢察官指揮法務部調查局新北市調查處、新竹縣調查站及新竹市調查站，於13日搜索3個處所、傳喚犯罪嫌疑人、證人共計15人到案，查扣薪資存摺、員工僱用合約書、保密合約書、錄取通知、員工名冊、手機、筆電等物證。

地檢署說，江蘇通Ｏ微電子公司由大陸官方集成電路產業投資基金投資，在深圳證券交易所上市，該公司為發展更高階晶片封裝測試技術，於2016年在新竹縣竹北市「台元科技園區」設置研發中心，高薪挖角國內某上市ＯＯ半導體公司副董事長賴ＯＯ擔任臺灣區負責人，招攬臺灣高科技人才數十人加入研發團隊，經專案小組檢察官共5人漏夜偵訊後，認為賴姓、郝姓、伍姓被告犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，各諭知20 萬元、10 萬元、10 萬元交保。

新竹地檢署表示，高科技人才及技術是臺灣「護國神山」，本署再接再厲搜索偵辦陸企封裝測試大廠隱身台元科技園區挖角國內高科技人才案件，持續遏制中國竊取我商業秘密、惡意挖角人才之犯罪行為，防制中資企業滲透，以確保我國高科技產業發展，維持產業競爭優勢，保護國家經濟命脈。

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