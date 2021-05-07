中資包外企糖衣「臥底獵人頭竊密」　檢調搜索台元科技園區逮3人

▲「偽外企、真中資」入侵台元科技園區挖角，遭地檢署調查搜索。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

大陸深圳一家電子公司，以外資名義為人頭擔任公司負責人，在竹北台元科技園區用「偽外企」的手法高薪挖角我高科技人才，新竹地檢署檢察官於6日指揮搜索及傳喚相關證人。經專案小組檢察官共6人漏夜偵訊後，認為丁姓、蕭姓、林姓被告犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，各諭知以10 萬元、10萬元、20 萬元交保。

新竹地檢署指出，大陸深圳共X電子股份有限公司，為規避我國主管機關對於中資企業之審查，採「偽外企」之手法，以僑外資名義由人頭即外籍人士擔任公司登記負責人，在新竹縣竹北市台元科技園區設立同X公司，不斷以高薪利誘挖角我高科技研發人才，從事寬頻接入終端、無線通訊、可穿戴式產品等研發，並將研發成果回流大陸，非法在台從事業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例。

經新竹地檢署檢察官指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹市調查站及桃園市調查處於5月6日搜索 3 個處所、傳喚犯罪嫌疑人、證人近 20 人到案，查扣相關證物。經專案小組檢察官共6人漏夜偵訊後，認為丁姓、蕭姓、林姓被告犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，各諭知以10萬元、10萬元、20萬元交保。

新竹地檢署表示，本件係首宗偵破中資在台元科技園區設點，並偽裝為外企挖角人才之案件，為有效遏制大陸竊取我商業秘密、惡意挖角人才之犯罪行為，將持續加強偵辦相關案件，防制中資企業滲透，以確保我國高科技產業發展，維持產業競爭優勢，保護國家經濟命脈。

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