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49歲男住院…半夜屢聽見「詭聲」！太太1舉動　神秘巧合出現了

▲醫護人員個個在內科樓層跟急診室待命。（示意圖／123RF）

▲一位49歲的知名電器品牌高級主管在住院時聽見怪聲。（示意圖／123RF）

文／張明志（馬偕醫學院臨床教授）

一位四十九歲的知名電器品牌高級主管洪先生，得了急性骨髓性白血病，白血球高達十萬，因為開車途中頓覺頭暈，握不穩方向盤的緊急情況下，被送到某醫學中心的急診處。

當時病人主訴胸痛，所以抽血檢查，發現CPK、Troponin等心肌酵素異常上升，且心電圖呈現缺氧狀態，於是急診大夫緊急通知值班的心臟科醫師準備做心導管檢查。結果手術前，白血球高達十萬、血小板不到兩萬，而且有許多不正常的芽細胞，於是趕緊會診血液科。

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經過一連串的血液、骨髓、特殊染色、流體細胞採集分析，才知道是急性骨髓性白血病（血癌），而且是腦出血的高危險群。因為他太慢就醫，已發生血芽細胞過於濃稠的血球過高性淤積（Hyperleukocytosis），症狀包括頭痛、眩暈、視力模糊、神志不清、呼吸困難等。因子愈多，則大腦顱內自發性出血的機率愈高。

隨後我們做了一些處置，包括及時給予化學治療、輸液、做白血球置換術，移出大量的血球到體外。終於他度過了危機，連急性呼吸困窘症也消失了，後來很幸運地達成完全緩解。

▲▼病人,生病,醫院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲不僅是患者聽見，連家屬也有聽到吵雜聲，甚至房間也一起震動。（圖／取自免費圖庫Pexels）

有趣的是，在病情稍微得到控制時，他聽見了怪聲。

依據他太太的敘述，她什麼都沒聽到，本來睡得好好的，但先生醒來，告訴她牆壁裡有許多人的吵雜聲，甚至嘎嘎作響，非常吵，希望太太能跟護理站聯絡一下，三更半夜隔壁房間的病人家屬怎麼可以這麼吵。但隔床病人也是單人房，非常安穩地睡著，何況護理人員也沒聽到吵雜聲。

這情形連續發生數日，家屬終於忍不住問我，這是怎麼一回事？護理紀錄則記載，病人半夜煩躁不安，有幻聽現象。我了解雙方說法後，告訴他們：的確醫院隔間做得不算很好，是防火牆的材質，缺厚實的水泥牆，就連白天也可以聽到隔壁房間的聲音，但是這位病人的病情不太一樣。他的神志似乎是清楚的，所以可以聽到這些半夜怪聲，但為何都在三更半夜也是挺奇怪的，不妨我們信其有，抄些《心經》，迴向給夜裡的兄弟，有拜有保庇嘛。

病人的太太本來也信佛，所以欣然同意。說也奇怪，第二天怪聲就不見了，我後來也淡忘了這件事。

隔了一兩個月，洪先生又入院做高劑量化學治療作為加強療法，半夜怪聲又捲土重來，且變本加厲，連洪太太也感受到了，房間也一起震動，輕微搖晃，但又不像地震，怪聲連連。他們夫妻覺得實在是太離譜，但這次並未向護理站反映。

以前她念一念佛號，誦幾遍《心經》即可，這回不管用了，於是虛心向我請教有何良策。我告訴他們，無論是福或是禍，反正也遇到了，禍福相倚，有了上回的經驗，表示以宗教儀式來解決是可行的，不妨用筆抄《心經》，集數張後念誦十八遍、三十六遍、七十二遍，看自己誠意，然後悉數燒盡，迴向給所有見聞者。

他們夫婦言聽計從，結果功效奇佳，往後的日子也沒再發生類似靈異事件。洪太太見機不可失，於是勸她先生剃髮，學習打坐、念佛、吃素。原本對宗教毫無興趣、一概不理會的洪先生竟然答應願信佛法。

▲▼《死亡癱瘓一切的知識──臨終前的靈性照護》書封。（圖／寶瓶文化提供）

張明志

現任馬偕醫學院臨床教授
癌症安寧緩和學會監事
衛生福利部健保署共同擬定專家委員。

本文摘自《死亡癱瘓一切的知識──臨終前的靈性照護》／ 寶瓶文化出版

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