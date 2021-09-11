條子鴿風波延燒！出版社被波及道歉了：即刻下架、無條件接受退書

▲寶瓶文化決定下架條子鴿出版書籍《你所說的都將成為呈堂證供》。（圖／資料照）

記者蕭筠／台北報導

化名「條子鴿」的酈姓退休警員，去年出書分享警界職人故事成為作家，熟料近日因發文影射曾對謝長廷兒子開交通罰單、被記申誡卻遭各方打臉深陷風波，其創作也被遭到質疑，延燒到當時出版書籍的寶瓶文化被要求出來面對。對此，寶瓶文化稍早發出最新聲明強調，條子鴿於臉書發表貼文屬個人發言，並透露北市警局出面其經歷部分內容與事實不符，故決定下架書籍《你所說的都將成為呈堂證供》，並接受無條件退書。

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▲條子鴿粉絲專頁被網友留言灌爆，最後關閉留言功能。（圖／翻攝條子鴿粉絲專頁）

筆名條子鴿的酈姓退休警員，4日於臉書發文影射過去曾攔查「時任行政院院長的兒子」開名車闖紅燈槓上謝長廷，孰料其PO文遭各界打臉說謊造謠，條子鴿卻回應強調「沒有說謊也沒有杜撰。」但因質疑聲浪不斷，其去年出版書籍《你所說的都將成為呈堂證供》內容也遭到質疑，甚至波及當時掛名推薦作家，不少網友跑至幫出版之出版社寶瓶文化臉書洗版，紛紛留言「貴出版社在出書的時候都沒在審閱內容嗎？還是根本就是把條子鴿的書歸類為奇幻小說？」、「請問你們公關睡著了嗎??你們公司再不發聲明可能會倒」。

對此，寶瓶文化稍早於臉書發出最新公告聲明致歉，強調條子鴿於臉書發表貼文因屬個人發言，「本公司沒有任何評論。」且《你所說的都將成為呈堂證供》一書出版後，並無與作者有任何其他進行中之合作計畫，而昨（10）日也收到台北市警局以官方身分出面說明條子鴿之在職經歷，確認部分內容與事實不符，「對於其在與公司溝通過程中，杜撰其個人經歷的行為，本公司實在無法認同。」坦言對於其濫用本公司的信任更深感痛心，即刻起也正式下架此書籍。​

寶瓶文化完整聲明如下：​

寶瓶文化於2020年8月24日出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書的作者條子鴿，前於9月4日在其臉書所發表貼文引發各界議論一事，因屬其個人發言，且與寶瓶文化無關，本公司沒有任何評論。於《你所說的都將成為呈堂證供》一書出版後，本公司並無與作者條子鴿有任何其他進行中之合作計畫。

近日因條子鴿粉專引起的紛擾，之所以無法第一時間回應，是因寶瓶為一個民間公司，沒有公權力去調閱文件、侵犯個人隱私，在雙方（都有著公權力背景的雙方） 任一造拿出直接證據之前，我們不能、也沒有權力隨著網路風向、媒體具名或不具名的片面爆料，去判定任何一個人的罪行。

《你所說的都將成為呈堂證供》為條子鴿所撰寫的職場所見所聞的創作故事，書中內容，我們盡可能在編輯時確認，但人的生命細節情感、職涯經歷，編輯無法徵信核實，出版公司與作者間的關係是建立在善意與信任的基礎上。且因部分作者經歷個案涉及隱私，書中的人物、事件、時間、地點等均經作者編寫，也在書的折口說明：「本書所舉之人物、背景、情節等皆經大幅度改寫。」​

寶瓶文化長期以來關懷基層弱勢，致力於挖掘各個階層的素人作家，也期盼這樣的出版方向，呈現出更多采多姿的台灣文化。與每一位作家合作原都是極其美好的相遇，本著良善的信任而合作。事發之後的沉默，乃是對人性的最後一絲期盼。​

昨日（9月10日）下午，台北市警局終於以官方身分，出面說明條子鴿之在職經歷，確認部分內容與事實不符。對於其在與公司溝通過程中，杜撰其個人經歷的行為，本公司實在無法認同。對於條子鴿濫用本公司的信任更深感痛心。​

每本書的出版合約都有一條款：作者必須擔保所述為實，如有侵害他人權益，必須擔負起法律責任。如果書的本身觸法，寶瓶文化將循法律途徑處理。​

我們可以體會曾經購買《你所說的都將成為呈堂證供》一書的讀者對於前述情事的不滿與情感受傷，對此我們深感抱歉！

對於接受寶瓶文化邀請而推薦此書的作家，我們也致上最誠摯的歉意。​

為表達前述歉意，本公司即刻下架此書，對於已購買此書的讀者，本公司將無條件接受退書。

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特此聲明。​

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寶瓶文化事業股份有限公司2021.9.11