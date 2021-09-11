　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

條子鴿風波延燒！出版社被波及道歉了：即刻下架、無條件接受退書

▲▼條子鴿2020年出版的書《你所說的都將成為呈堂證供》內容也遭到各界質疑。（圖／資料照）

▲寶瓶文化決定下架條子鴿出版書籍《你所說的都將成為呈堂證供》。（圖／資料照）

記者蕭筠／台北報導

化名「條子鴿」的酈姓退休警員，去年出書分享警界職人故事成為作家，熟料近日因發文影射曾對謝長廷兒子開交通罰單、被記申誡卻遭各方打臉深陷風波，其創作也被遭到質疑，延燒到當時出版書籍的寶瓶文化被要求出來面對。對此，寶瓶文化稍早發出最新聲明強調，條子鴿於臉書發表貼文屬個人發言，並透露北市警局出面其經歷部分內容與事實不符，故決定下架書籍《你所說的都將成為呈堂證供》，並接受無條件退書。

▲▼化名條子鴿的酈姓警員，粉絲專頁在風頭上被網友留言灌爆，最後只能關閉留言功能。（圖／翻攝條子鴿粉絲專頁）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲條子鴿粉絲專頁被網友留言灌爆，最後關閉留言功能。（圖／翻攝條子鴿粉絲專頁）

筆名條子鴿的酈姓退休警員，4日於臉書發文影射過去曾攔查「時任行政院院長的兒子」開名車闖紅燈槓上謝長廷，孰料其PO文遭各界打臉說謊造謠，條子鴿卻回應強調「沒有說謊也沒有杜撰。」但因質疑聲浪不斷，其去年出版書籍《你所說的都將成為呈堂證供》內容也遭到質疑，甚至波及當時掛名推薦作家，不少網友跑至幫出版之出版社寶瓶文化臉書洗版，紛紛留言「貴出版社在出書的時候都沒在審閱內容嗎？還是根本就是把條子鴿的書歸類為奇幻小說？」、「請問你們公關睡著了嗎??你們公司再不發聲明可能會倒」。

對此，寶瓶文化稍早於臉書發出最新公告聲明致歉，強調條子鴿於臉書發表貼文因屬個人發言，「本公司沒有任何評論。」且《你所說的都將成為呈堂證供》一書出版後，並無與作者有任何其他進行中之合作計畫，而昨（10）日也收到台北市警局以官方身分出面說明條子鴿之在職經歷，確認部分內容與事實不符，「對於其在與公司溝通過程中，杜撰其個人經歷的行為，本公司實在無法認同。」坦言對於其濫用本公司的信任更深感痛心，即刻起也正式下架此書籍。​

寶瓶文化完整聲明如下：​

寶瓶文化於2020年8月24日出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書的作者條子鴿，前於9月4日在其臉書所發表貼文引發各界議論一事，因屬其個人發言，且與寶瓶文化無關，本公司沒有任何評論。於《你所說的都將成為呈堂證供》一書出版後，本公司並無與作者條子鴿有任何其他進行中之合作計畫。

近日因條子鴿粉專引起的紛擾，之所以無法第一時間回應，是因寶瓶為一個民間公司，沒有公權力去調閱文件、侵犯個人隱私，在雙方（都有著公權力背景的雙方） 任一造拿出直接證據之前，我們不能、也沒有權力隨著網路風向、媒體具名或不具名的片面爆料，去判定任何一個人的罪行。

《你所說的都將成為呈堂證供》為條子鴿所撰寫的職場所見所聞的創作故事，書中內容，我們盡可能在編輯時確認，但人的生命細節情感、職涯經歷，編輯無法徵信核實，出版公司與作者間的關係是建立在善意與信任的基礎上。且因部分作者經歷個案涉及隱私，書中的人物、事件、時間、地點等均經作者編寫，也在書的折口說明：「本書所舉之人物、背景、情節等皆經大幅度改寫。」​

寶瓶文化長期以來關懷基層弱勢，致力於挖掘各個階層的素人作家，也期盼這樣的出版方向，呈現出更多采多姿的台灣文化。與每一位作家合作原都是極其美好的相遇，本著良善的信任而合作。事發之後的沉默，乃是對人性的最後一絲期盼。​

昨日（9月10日）下午，台北市警局終於以官方身分，出面說明條子鴿之在職經歷，確認部分內容與事實不符。對於其在與公司溝通過程中，杜撰其個人經歷的行為，本公司實在無法認同。對於條子鴿濫用本公司的信任更深感痛心。​

每本書的出版合約都有一條款：作者必須擔保所述為實，如有侵害他人權益，必須擔負起法律責任。如果書的本身觸法，寶瓶文化將循法律途徑處理。​

我們可以體會曾經購買《你所說的都將成為呈堂證供》一書的讀者對於前述情事的不滿與情感受傷，對此我們深感抱歉！

對於接受寶瓶文化邀請而推薦此書的作家，我們也致上最誠摯的歉意。​

為表達前述歉意，本公司即刻下架此書，對於已購買此書的讀者，本公司將無條件接受退書。
​ ​ ​
特此聲明。​

寶瓶文化事業股份有限公司2021.9.11

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
快訊／明德中學爆「集合400學生群聚看電影」　教育局開罰
莫德納等不到第2劑！　指揮中心：討論混打BNT可能性
璨樹陸警發布　侯友宜：晚點宣布新北明天是否停班課
LIVE／確診國中生定序Alpha　柯文哲最新說明
719前沒勾AZ　她曝「神速1招」：一天內家人全打完
快訊／新北5天篩檢近2萬人　0人陽性
LIVE／幼兒園群聚「20案都Delta」　侯友宜最新說明
快訊／條子鴿真的慘了！出版社宣布下架著作　無條件退書
LIVE／璨樹今明雨炸全台　氣象局最新說明
第九輪打BNT！　9／20開放預約
璨樹陸警範圍再擴大！　全台列警戒區
女友忘關藍芽「親暱對話小王」！　無尊被綠崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美國擬開放5至11歲打BNT　陳時中：交專家討論是否跟進

「莫德納孤兒」等嘸第2劑　張上淳：討論混打BNT可能性

不要脫口罩！北市教育局暫緩9萬多學生校園「口腔、耳鼻喉」健檢

張上淳曝板橋社區全棟篩關鍵！「台大麻醉護師確診」揪第3戶染疫

颱風璨樹襲台！　2縣5鄉發出85條土石流黃色警戒

719前沒勾AZ等無疫苗　她曝「神速1招」：一天內家人全打完

mRNA混打「科學證據不足」　長者第一劑打莫德納恐成「疫苗孤兒」

璨樹颱風逼近台灣　陳時中：明天持續陸警就取消記者會

條子鴿風波延燒！出版社被波及道歉了：即刻下架、無條件接受退書

快訊／璨樹北撲　宜蘭縣接種中心+各衛生所緊急停打疫苗

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

藝人澎恰恰欠2.4億債務走投無路　連千毅公布誘人薪資喊「我幫你」

中山大學清晨猴子成群下山逛街　機車遭當墊腳石倒地當事者落跑

瘋狂舍監半裸開名車撞北藝大！ 「底盤、車頭卡樓梯」還搜出大麻

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

美國擬開放5至11歲打BNT　陳時中：交專家討論是否跟進

「莫德納孤兒」等嘸第2劑　張上淳：討論混打BNT可能性

不要脫口罩！北市教育局暫緩9萬多學生校園「口腔、耳鼻喉」健檢

張上淳曝板橋社區全棟篩關鍵！「台大麻醉護師確診」揪第3戶染疫

颱風璨樹襲台！　2縣5鄉發出85條土石流黃色警戒

719前沒勾AZ等無疫苗　她曝「神速1招」：一天內家人全打完

mRNA混打「科學證據不足」　長者第一劑打莫德納恐成「疫苗孤兒」

璨樹颱風逼近台灣　陳時中：明天持續陸警就取消記者會

條子鴿風波延燒！出版社被波及道歉了：即刻下架、無條件接受退書

快訊／璨樹北撲　宜蘭縣接種中心+各衛生所緊急停打疫苗

快訊／松山某國中生確診「共920人PCR」　目前904人篩檢陰性

「小泰森」自稱是當今最像阿里的拳手　最想擁控制時間超能力

沒吃海鮮也會痛風？醫生點出5地雷　手搖飲也在其中

跨國同婚登記問題　內政部：修法完成後戶政將配合辦理

交通部加發計程車駕駛1萬元紓困薪資補貼　陸續直接撥款入帳

9年級屁孩裝高富帥交友軟體耍詐　暈船妹子見「不出金」秒夢碎

noovy陽明山開唱「慘被攻擊」！　唱到一半又出事...傻眼：真的沒想到

備戰璨樹　軍方AAV7兩棲登陸突擊車坐鎮蘇澳

快訊／危機解除！松山區某國中生確診為「Alpha」　柯文哲：與新北無關

快訊／明德中學爆「集合400住宿生群聚看電影」　教育局開罰

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

不斷更新／屏東6鄉鎮晚上停班停課！全台停班課一次看

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

1號跌落神壇？50嵐鐵粉曝「1品項」是第一名

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

璨樹暴風圈觸陸！颱風結構紮實

雙北等4縣市　明放颱風假機率大

BNT「3族群」9／20開放預約　9／25開打

璨樹陸警範圍擴大　17縣市警戒

強颱璨樹路徑東修！高雄花蓮納陸警　下午觸陸暴風圈罩全台

719前沒勾AZ「他們排到第二劑」　網戰翻

璨樹強颱衝台來！中央山脈對決喊「你很勇嘛」

璨樹變大了！陸警範圍擴增至8縣市　鄭明典：核心強風區很結實

更多熱門

相關新聞

條子鴿自介當過霹靂小組＋偵查佐　北市警局這樣說

條子鴿自介當過霹靂小組＋偵查佐　北市警局這樣說

2020年12月從警界退休的酈姓警員，曾以筆名「條子鴿」出書，還影射曾攔查謝維洲被副分局長處分申誡，另外還自稱當過「刑事警察」，北市警局也在10日發出聲明，「北市任職間從未擔任偵查佐」。

「條子鴿中傷普通年輕人」　謝長廷：我要忙別的但謝維洲可以告他

「條子鴿中傷普通年輕人」　謝長廷：我要忙別的但謝維洲可以告他

駁斥合謀抹黑謝長廷　葉毓蘭發聲：我跟條子鴿「只是臉友」

駁斥合謀抹黑謝長廷　葉毓蘭發聲：我跟條子鴿「只是臉友」

條子鴿事件延燒　出版社遭洗版回應了

條子鴿事件延燒　出版社遭洗版回應了

條子鴿自介「當過刑警」　又被打臉

條子鴿自介「當過刑警」　又被打臉

關鍵字：

條子鴿寶瓶文化

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／屏東6鄉鎮晚上停班停課！全台停班課一次看

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

《閃電俠》童星吸毒猝死得年16歲

1號跌落神壇？50嵐鐵粉曝「1品項」是第一名

博恩打完AZ當場暈倒！下巴撞柏油路「噴血縫5針」

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

搶先蘋果發表會！iPhone13上架「2絕美新色」曝

璨樹暴風圈觸陸！颱風結構紮實

雙北等4縣市　明放颱風假機率大

最容易單身的3大星座！

陳雨菲穿「陸牌球鞋」腳被割出血　代言人慘遭出征

小一新生「偏僻路邊大哭」！她機警停車…善舉救回他

更多

最夯影音

更多
張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？
《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面