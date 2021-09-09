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條子鴿事件延燒！出版社臉書也遭洗版　寶瓶文化：與律師討論中

▲▼條子鴿2020年出版的書《你所說的都將成為呈堂證供》內容也遭到各界質疑。（圖／資料照）

▲條子鴿事件延燒，曾經出過的書籍內容也遭到各界質疑。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

化名「條子鴿」的酈姓退休警員，去年出書分享警界職人故事成為作家，日前發文影射曾對謝長廷兒子開交通罰單、被記申誡，但隨即遭到各方打臉。而事件越演越烈，他的創作也不斷被爆出質疑，網友也紛紛跑到當時出版書籍的寶瓶文化臉書留言洗版、要求面對。而寶瓶文化表示，目前正與律師討論中，暫時無法回應相關問題。

筆名條子鴿的酈姓退休警員，4日在臉書發文影射過去曾攔查「時任行政院院長的兒子」開名車闖紅燈，對方嗆「你知道我爸是誰嗎？」事後他就收到2支以「態度不佳」為由而記的申誡，他在文末更寫道，「不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」

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而PO文事後被各界打臉他說謊造謠，謝長廷更發文呼籲他48小時內提出證據；條子鴿7日在臉書強調自己問心無愧，「沒有說謊也沒有杜撰」，只不過條子鴿貼出的照片卻顯示「申誡0次」，讓大票網友看傻眼，質疑聲浪不斷，條子鴿目前也關閉臉書留言功能。

▲▼化名條子鴿的酈姓警員，粉絲專頁在風頭上被網友留言灌爆，最後只能關閉留言功能。（圖／翻攝條子鴿粉絲專頁）

▲化名條子鴿的酈姓警員，粉絲專頁在風頭上被網友留言灌爆，最後關閉留言功能。（圖／翻攝條子鴿粉絲專頁）

謝長廷在8日表示，台北市警察局在答覆民意代表的詢問時，以書面證實，「條子鴿」在自己擔任行政院長期間（2005.2～2006.1），並不在台北市警界服務，也不可能開單。他也沒有因為「態度不佳」被記過申誡，一切都是編造謊言，有證據可憑。

影射開單事件延燒，條子鴿去年出版的書《你所說的都將成為呈堂證供》內容也遭到各界質疑，當時掛名推薦的作家也受波及，網友甚至跑到寶瓶文化出版社臉書洗版、要求面對，紛紛留言「貴出版社在出書的時候都沒在審閱內容嗎？還是根本就是把條子鴿的書歸類為奇幻小說？」、「請問你們公關睡著了嗎??你們公司再不發聲明可能會倒」。

但也有理性讀者表示「出版社編輯不是調查局出身，被作者欺騙情有可原，但如果事後查證確屬詐欺，確實應該公告聲明向購書讀者道歉，同時避免更多讀者繼續受騙(當初因信任貴出版社而幫忙背書、推薦的名人，也需要貴出版社拿出認錯的勇氣吧)」。

《ETtoday新聞雲》今（9）日致電寶瓶文化，出版社僅透露，目前正與律師討論中，暫不便對外回應相關問題。

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