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媽媽討厭男人⋯他自稱變「奇怪物種」探索：男人可能也需要坐月子

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲從小母親「厭惡男人」，他自稱變成了「奇怪的物種」。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者林育綾／綜合報導

男人應該是什麼模樣？當代性別框架逐漸鬆綁，不過作家謝凱特形容，性別標籤卻如「四處蔓生的鬼針草」般沾黏在身上而不自知。作家沈信宏從小因母親「厭惡男人」，自稱變成了「奇怪的物種」，不但被取笑沒有男子氣概，又愛漂亮、被譏諷娘味滿溢，開始刨挖內在男性的種種壓抑，直到也成為孩子的父親，更在新書提到「男人可能同樣需要坐月子，強健心靈」。

沈信宏描述自己「細聲細氣，被取笑沒有男子氣概。愛漂亮，被譏諷娘味滿溢」，而他從小聽著母親提起家暴又外遇的賭徒丈夫，總是怨憤難掩的說「男人，不值得信任。」讓他覺得，男孩們似乎都和爸爸一樣粗野，總對親愛的人動手動腳。當他開始意識到男生女生真的有差別的時候，家裡已經沒有男人了。

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跟「叛家者」同性別，讓他在成長過程縮進羞赧的洞，「但一名卑怯小兵，如何宣誓效忠？身軀薄弱、聲音尖細且敏感纖柔的他，如何長成媽媽理想中，有肩膀又足夠強悍、不像爸爸的男人？」

他曾經在洞裡躲著被嫌棄的自己，以為永不可能重見天日，直到他也成為丈夫、父親，而他透過書寫，在長大後回看著那個家，「一刀一刀，刨挖出男性深深壓抑的傾訴與渴盼」，沈信宏說，文學是一種真誠的練習，《成為男人的方法》這本書是他毫不留情的自我剖解。

▲▼沈信宏《成為男人的方法》。（圖／寶瓶文化）

▲沈信宏書寫《成為男人的方法》是毫不留情的自我剖解。（圖／寶瓶文化）

沈信宏在書中〈離宮的人〉篇章寫道「男人可能同樣需要坐月子，強健心靈。」、「被嬰孩掏空身體，新生時間推移我衰老的臟器，責任感如收縮的子宮逐漸凝聚，產後同樣陣痛，生活如惡露，不斷帶血流失。成為兩個孩子的父親後，忙碌的建造者不再有脆弱的餘暇，心底濕軟的水泥，吐出口盡是一條條剛勁的梁柱。」

作家謝凱特也在推薦序提到，不把「男人該如何」掛在嘴邊當成指南之後，性別標籤卻像四處蔓生的鬼針草般沾黏在身上而不自知。「2021年的此刻，細看架上的出版品，書名像一句句溫柔的話：輕聲耳語跟女人說不夠好也可以，戲謔傾訴自我的非主流不被認同才與眾不同，這些訴求試圖鬆綁性別框架，還原個人的狀態。然而，最需要鬆綁的，總是不見蹤影。鮮少見到男人二字出現在書封上的日子，彷彿異性戀男人無須被指導⋯⋯」

她私心臆測《成為男人的方法》一書，「其實是信宏轉過身，對著背後遙遠的陰影，一次勇敢的凝望。沒有英雄，沒有父親手冊，身為男人、丈夫、父親，一切都是對應關係，站定位置後，再學習那些稱謂該有的姿態」。

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