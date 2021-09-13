大師兄為條子鴿淚灑講台！祭出捐款贖罪⋯哭訴：日後還相信人嗎？

▲大師兄當初替條子鴿新書寫推薦文力挺，事發後難過哭訴「日後我還要相信人嗎？」（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

PTT媽佛版紅人、殯葬業作家大師兄，今（13）日上午針對「條子鴿事件」PO千字長文，提到自己「一早哭著起來打這篇」，甚至昨日在台中演講時，為此淚灑講台。他回憶當時條子鴿曾向他請教寫作經驗，出書後，他甚至自掏腰包買10本送人支持，如今他感到作為推薦人卻變成「騙子的代名詞」，為此難過表示「日後我還要相信人嗎？」還提出要捐款贖罪。

化名「條子鴿」的酈姓退休警員，4日於臉書發文影射過去曾攔查「時任行政院院長的兒子」開名車闖紅燈槓上謝長廷，不料其PO文遭各界打臉說謊造謠，去年出版的書《你所說的都將成為呈堂證供》也被質疑內容，甚至波及當時掛名推薦作家，寶瓶文化在11日發聲明致歉下架，並「無條件接受退書」。

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而當時大師兄除了掛名推薦，更在書中寫推薦序，他今日上午在個人粉專發千字長文，提到昨日為此在演講台上哭了好久，更揭露條子鴿當年正是在他的臉書留言被看見，「曾經有位書粉他跟我說看了我的書，他很感動，也想寫出他的作品，而他寫作的契機，有些人或許不知道，他是在回應我的文章，被看見的」。

大師兄提到當時覺得自己跟條子鴿一樣，是底層出生，也同樣有個過世的父親，後來常常關心他寫得如何，也常常給他寫作上的意見，還有心情上要如何調適，「說穿了，你們罵其他人都是錯的，罵我就對了」。

他揭露寫一篇推薦序的稿費了不起1、2千元，掛名就是獲得一本書，不過當時條子鴿出書時，他自掏腰包買了10本送人，早已超過稿費，寄出的運費也不少，「這是我買過最多的一次書」。

大師兄懊悔說，自己有責任，「我沒有認真察覺他寫的內容的矛盾之處，就像我一開始演講完後說的。『隔行如隔山』我說的是真是假，台下的大家也不知道。而我也沒有努力全查證，我真的，真的覺得很抱歉！真的！」

甚至祭出「贖罪」方式，「我能處理的方式，就是假如你是因為我的關係，去買這本書，時候覺得很不開心。沒關係，不用收據發票，你拍書給我，或是你已經退款。拍退款資料給我。然後指定一個你想捐款的單位，我捐兩百，然後寄收據給你」。

他表示，已經做好心理準備當做第3本書白出了，也許會有其他作家跳出來罵，哪有推薦人跳出來這樣做，萬一再遇到怎麼辦，「我發這篇沒跟任何人討論過，因為這幾天我睡的也很不好。拜託，就當賣我贖罪券，讓我可以睡個好覺，不然我會很累」。

由於大師兄身為匿名作家，從不在公開場合露臉，不上節目，只接受廣播跟小專訪，即使演講也包緊緊，因為「沒有我現在的工作，我會過不下去，我還是要養自己跟三個毛孩，我還是要過我的人生」，也因此沒有在前幾天風頭最旺時跳出來說話。

他感慨說，最近受邀幫人寫推薦文時，都會不好意思的說，我發生事情，你們還願意要我寫嗎？「曾經我的名字在別人的書上，是讓我的粉絲願意拿起來翻一翻的。而現在在一些人的眼中，這是騙子的代名詞。」他在台中演講台上說這句時，難過到說不出話來，「日後我還要相信人嗎？有素人要出書我還會給意見嗎？我是不是看到任何一本要我推薦的書我都要先懷疑是假的嗎？」

大師兄透露，事發後條子鴿曾傳訊給他，只有2張圖片跟一句話，但很快收回了，不過他還是有看到那句話提到「是不是要我把那兩隻申誡拍給你看，你才相信我？」他坦承看了之後，非常難過，「連警察局都發聲明了，你還要跟我說些什麼？要是你說聲對不起，我還不會那麼難過。X！！！！當初我是最相信你的那個人呀！」

粉絲看了也紛紛留言安慰「不需要為了別人的事而來擾亂情緒，幹嘛拿別人的過錯來懲罰自己呢？」、「明理的人不會怪罪於你，這並非是你的錯」、「請別放棄對人信任與熱情！」、「別糾結在這樣自責的情緒上 ，讀者期望看到更多好作品」、「每個人都有錯付信任的時候，誰又能保證完全了解別人」，作家黃大米更留言說，「正常人都會在那時幫他一把，因為他太會裝可憐了。」

大師兄隨後也回應，「謝謝大家，我真的是心情很差，每天說說笑話過日子不好嗎？有些私下他找我我都拒絕的事情我也不放上檯面上說，因為我不想再提了！發洩完就算了，感謝有你們。真的」。

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