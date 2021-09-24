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打BNT出現5症狀「恐心肌炎」！醫：胸口像被勒住小心了

▲苗栗縣22日起開始展開校原施打BNT疫苗，23日共有510名學生請疫苗假在家休息。（圖／記者黃孟珍攝）

▲醫師提醒，心肌炎或心包膜炎副作用在接種後28天內發生，有5大症狀要特別留意。（示意圖／記者黃孟珍攝）

記者張乃文／綜合報導

國內已開始為國高中生施打BNT疫苗，不過國際研究指出，年輕族群施打BNT可能會出現極罕見的心肌炎副作用，讓不少家長相當憂心。指揮中心專家小組委員李秉穎也特別說明，心肌炎、心包膜炎副作用會於接種後28天內發生，最常見於第二劑還有年輕男性，提醒如果出現5大疑似症狀要特別留意，並立即就醫。

BNT疫苗9月23日起提供12到17歲學生在校接種，其餘BNT也會讓18歲至22歲民眾優先施打。不過，也因為國外研究顯示，施打後發生心肌炎機率達百萬分之164，許多人感到擔憂。醫師們則在接種前透過各種方式進行衛教，李秉穎提醒，接種疫苗後28天內如出現疑似心肌炎/心包膜症狀應立即就醫：包含胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸(心跳不規則、跳拍或顫動)、運動耐受不良(如走步路就很喘、沒有力氣爬樓梯)、暈厥(昏厥)。

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除了觀察時間外，還有胸痛、心悸等症狀出現時，最好盡速就醫。但要如何感受何謂心悸或胸痛？醫師也教大家「具體」形容自己的症狀。

▲台中10所高中今日開打BNT，中午前130人打完請疫苗假返家。（圖／記者游瓊華攝）

▲若發現自己吸氣不像以前呼吸那麼順暢、胸口像被東西勒住或綁住時，就要注意了。（圖／記者游瓊華攝）

新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳分享，根據美國研究，心肌炎大部分發生在打完後的前五天，「是重要觀察點」，平均落在第二天出現，假如孩子真的不舒服，不要勉強，此時要做的是觀察他們的不適情況是不是跟平常相似，例如：有些呼吸道過敏等經驗，跟過去發作時相比，只要跟以前感覺不太一樣，最好送醫檢查，這種時候即便是擴大認定，也都是可以接受的，醫療院所一定會做詳細檢查。

心肌炎出現的症狀可能是胸痛或心悸，不過，有些人對於這類情況並不熟悉，不知如何表達自己的不舒服。對此，柳朋馳也具體形容，基本上以「吸氣不像以前呼吸那麼順暢」、像被東西勒住或綁住，無法進行正常的胸廓擴張，吐完氣甚至像是有東西壓在胸口，就要開始留意了。

柳朋馳提到，心悸的部分有時會像是「小鹿亂撞」，或感覺得到「心臟在撞擊胸壁」，可算得出跳動幾下時就要稍微注意。

把脈示意圖。（圖／記者黃聖閔攝）

▲醫師表示，可自我監測心率，正常情況下約為每分鐘60至100下。（示意圖／ETtoday資料照

博仁醫院副院長康志森補充，監測自己心率最簡單的方式是，用二指神功輕鬆放在手腕的兩條橫線或頸動脈上，約一分鐘的時間，若覺得心臟忽快忽慢、或有時候掉一拍就要注意了，且正常情況下是每分鐘約60至100下。

心臟科醫師劉中平也提到，臨床上打完疫苗出現心臟症狀是蠻常見的，「請不用擔心」，不管去一般診所、急診室，或是醫院的心臟科門診，醫生都會提供您該有的處置，重點是盡快就醫。醫師提到，醫療院所主要會做心電圖檢查，看是否有心律不整或是波型異常的變化；另外則是驗血看有無心肌炎的情況，也就是檢查心臟肌肉是否有明顯的發炎導致心臟酵素上升，來評估心臟受損的嚴重程度。

不過一旦發生心臟的症狀，劉中平建議，要避免劇烈運動或是過度疲勞的情況，心臟的發炎需要好好休息，讓心臟的功能有機會恢復，避免產生大量的細胞死亡或是纖維化的情況。 通常患者經過短期的休息都會恢復，只要功能沒有明顯異常，不需要長期使用藥物。

校園接種BNT截至昨天為止，指揮中心發言人莊人祥表示，目前是打第一劑BNT疫苗，暫時並沒有新增不良事件通報，可能會有延遲通報，因為不會說當天施打，隔天立刻就會收到通報，通常會有些延遲，指揮中心會再持續觀察。

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