才打臉四叉貓！台大醫號召驗疫苗抗體　符合「3條件」可知有無保護力

▲指揮中心專家小組委員李秉穎。（資料照／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

網紅四叉貓（劉宇）日前接種高端後，便前往檢驗抗體，更在臉書公開結果，但遭台大權威醫李秉穎打臉「打第一劑驗抗體沒有用」，且不同實驗室所做的中和性抗體，無法比較。不過，李秉穎今在臉書貼出「驗抗體」的召集令，應疾管署委託計畫，符合3條件者有機會參與試驗研究。

李秉穎在臉書提到，疾管署委託研究計畫，現在正收案加入研究計畫的，包括高端–高端、AZ–莫德納、AZ–輝瑞、高端–輝瑞等疫苗接種組合，有意願了解接種新冠疫苗後，體內抗體變化及是否具有對抗新冠病毒保護力者，還須先檢視是否符合3個資格。

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▲李秉穎臉書貼出「驗疫苗抗體」海報。（圖／翻攝自李秉穎臉書）

試驗研究海報上提到，包括「年滿20歲、符合衛福部新冠病毒疫苗接種對象優先順序及接種條件者，還有希望了解在接種新冠病毒後，體內各種新冠病毒抗體與免疫力出現的情形。」這3個問題回答均為「是」便有機會參與試驗。

李秉穎日前接受周玉蔻專訪曾說，「打第一劑去驗抗體是完全沒有意義的！」並舉先前機組員打完2劑疫苗後，仍有7人不會產生抗體，「難道你說7人沒抗體，這疫苗都不能用嗎？他們打2劑了都驗不到，這是個人體質就沒有抗體，不能怪疫苗啊！」

李秉穎指出，看抗體得以群體資料為主，而非單看一個人資料。此外，「抗體不能隨便相比」，同樣一個中和性抗體，不同實驗室做出來結果都不一樣，他以台灣中研院還有醫學中心，所做出來的數值即相差好幾倍，因為實驗流程不太一樣，使得效價也不同，不能隨便相比。