接種BNT4大警訊　共同症狀是「胸痛」

▲BNT疫苗本周於校園開打，高達93.10%學生願意接種。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

12至17歲青少年本周於校園開打BNT疫苗，根據教育部資料，總計有129萬8861位學生同意施打疫苗，比例高達93.10%，各縣市當中，以桃園市96.95%同意比率最高，最低則是則是台東縣的77.62%。

雖然同意施打疫苗的比例相當高，但其實多數家長仍然忐忑不安，抱著「看狀況隨時喊停」的心態，教育部提醒，即使家長與學生已經將同意書送出來，在接種前最後一刻仍可反悔，會充分尊重家長與學生的評估及意願。

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疾管署日前舉行「兒少新冠病毒感染與疫苗接種的臨床處置建議」線上研討會，邀請多名兒科醫師討論。馬偕兒童醫院兒童感染科醫師黃瑽寧在會中提到，臨床研究數據顯示，12至15歲青少年接種BNT疫苗後抗體濃度高，且經過4個月後，仍能維持9成疫苗保護力，比成人更佳。

疫苗副作用方面，黃瑽寧說，數據顯示以注射部位疼痛最多，第1劑或第2劑都達8成以上，但全身性副作用如發燒、肌肉痠痛、頭痛、疲倦、需服用止痛藥等，則以第2劑接種後比例較高。而最令家長擔心的心肌炎，黃瑽寧表示，依照美國監測資料，發生率為百萬分之40，且大多在5天內可出院返家。

▲馬偕兒童感染科醫師黃瑽寧在疾管署舉辦的線上研討會表示，BNT疫苗的相關副作用在第2劑之後較為明顯，就算罹患心肌炎也不嚴重。

台灣兒科醫學會副秘書長邱舜南表示，根據美國報告，mRNA疫苗引起的心肌炎有4種主要特徵，包括年齡小於30歲、男性，有肥胖、心臟病或氣喘等共病，以及最近有接受心肌炎相關治療者，症狀大多發生在接種疫苗後一周；發生的時間點大多落在接種第2劑疫苗後，以接種後5天內發生最多，少數於接種一到兩周後才出現症狀。

美國心臟學會期刊《循環》（Circulation）今年8月發表一篇研究，蒐集61名mRNA疫苗相關的心肌炎個案，其中98%為男性，年齡層落在14歲至70歲，89%接種第2劑疫苗後出現，平均發生在接種後2.4天。

邱舜南指出，值得注意的是，所有個案都出現胸痛症狀，其中又有63%合併有發燒、肌肉痛、疲倦等症狀，個案住院中位數為4.6天，全數存活出院且89%症狀完全緩解。

邱舜南也指出，本身有心臟病的青少年，建議在病情穩定的狀況下才施打疫苗，避免感染後症狀更加嚴重，但接種後如果出現新的症狀或原有症狀惡化，必須立即就醫。

林口長庚兒童感染科醫師黃玉成表示，接種BNT疫苗後，注射部位紅腫熱痛、痠痛都屬正常，部分人也會發燒，但如果高燒超過48小時便要就醫。接種疫苗後28天內都要注意是否有胸痛、呼吸急促、心跳不規則等症狀，尤其接種第二劑、年輕男性更要提高警覺。

▲BNT接種後4大警訊。

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