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台大高材生慘了！被國安局退訓PTT公開情報官機密　遭起訴求重判

▲▼何牧珉涉嫌在2019年以暱稱「瘋狂飢渴男的就好」，在PTT國考版po文抱怨遭國安局退訓，洩漏訓練長官姓名、化名、官階、職掌，涉嫌違反 《國家情報工作法》。（圖／記者劉昌松攝）

▲何牧珉涉嫌洩漏國安局長官姓名、化名、官階、職掌，被起訴違反 《國家情報工作法》。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

男子何牧珉2018年因成績不佳，被國家安全局退訓，何除了循行政訴願救濟，也上PTT發文抱怨受訓過程的不合理，內容竟直接寫出一堆長官的職銜、化名，使情報人員身分曝光，他自己被檢調約談時，卻保持緘默，連自己身分都不願證實，台北地檢署24日依《國家情報工作法》起訴何男，並以犯後態度惡劣等理由，請求法院從重量刑。

檢調獲報，39歲的何男是台灣大學畢業高材生，2017年考上國安局，隔年因戰技武藝成績不及格遭退訓，他在2019年以暱稱「瘋狂飢渴男的就好」，在PTT國考版po心得文，標題「國安訓練 考試史上最黑暗」，告訴要準備要到國安局受訓的學弟妹，「不要接受家庭訪問，那只是在查看你有沒有背景，好不好欺負」，「受傷、身體不舒服不用請假，你在營就不算是曠課」，「訓練一天就是8小時，多加的都算是違法」等10大建議。

何男同時把自己提出不服遭退訓的訴願聲請書、補充理由書，全文照登上PTT，裡面洋洋灑灑寫到多名曾與何接觸過的長官姓名、化名、官階、職掌，但這些都是不得洩漏的國家機密，涉嫌違反 《國家情報工作法》。

與何男同梯受訓的另名周姓女子，也因成績不及格遭退訓後，2020年上PTT揭露訓練主官的姓名、化名，日前已遭檢察官提起公訴，正由士林地院審理中。

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