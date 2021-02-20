快訊／「台灣第一特務」成共諜　退役上校羈押4個月裁定30萬交保

▲被羈押4個月的軍情局退役上校張超然，因涉共諜案被起訴違反《國家情報工作法》。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

軍情局退役上校張超然，涉嫌從2013年開始，在台吸收負責敵後情報工作的退役少將岳志忠、退役上校周天慈與王大旺，為廣東省國安廳提供情報員個資等機密訊息，台北地檢署20日依違反《國家情報工作法》等罪起訴張、岳等4人，其中張被羈押滿4個月，晚間移送台北地院審理後裁定30萬元交保，並限制出境出海及住居。

根據北檢起訴書，張超然在這起共諜案中扮演關鍵角色，他從原本奉派到大陸臥底，營救失事的陸姓軍情局同志，到退役後搖身一變成為共諜，長期協助廣東省國安廳官員「韋先生」，在台物色吸收其他退役軍官。

張超然先前面對媒體時聲稱「我是台灣第一個特務」，「國家派去大陸工作的」，在偵查中也始終否認擔任共諜，張超然辯稱因為退役同志們想返鄉探親旅遊，又擔心曾任軍情局的身分遭遇不測，所以會安排他們到大陸先與「韋先生」見面，可保安全，並非為大陸在台發展組織。

不過檢調根據多年監聽發現，張從2011年起，就以幫忙處理海南島檳榔攤農地問題為由，吸收退役上校周天慈，再以安排探親、旅遊後「保證平安回去」的藉口，引介退役少將岳志忠和「韋先生」見面。

之後張、周、岳再陸續引介多名包括曾赴英國從事情報部屬的劉姓上校等，多名軍情局退役軍官到大陸，還害其中有人遭軟禁3天，有人一落地就其他國安單位「搶績效」攔截限制行動自由，最後再成功吸收退役上校王大旺加入組織，檢察官因此依違反《國家情報工作法》等罪嫌起訴張、周、岳以及王等4名退役將校。

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