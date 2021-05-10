她被國安局退訓　上PTT曝情報員化名挨告...親友怒：根本國家暴力

記者黃宥寧／台北報導

34歲周女考取國安局特考前往受訓，但她疑因受訓成績不及格遭退訓，去年間10月憤而上PTT公務員板（PublicServan）發文，將國安局訓練中心主任、副主任的個人資訊，使情報人員身分曝光，被依《國家情報工作法》起訴，恐面臨7年以上刑責。10日首次開庭，她親友庭後向記者抱怨「懂點法律的人都懂這怎麼會起訴」，怒批根本是國家暴力。

▲周女因不滿遭國安局退訓，竟上PTT公開發文洩漏國安局訓練中心主任、副主任之「本名、化名及階級資訊」 遭訴。（圖／記者黃宥寧攝）

10日周女在親友與委任律師陪同下從台中北上，赴士林地方法院出庭。高挑長相清秀的她身穿黑色花邊上衣及黑底白點長裙，看起來相當高雅。由於案件「涉及國家秘密」，依法不公開審理。經30分鐘審理，步出庭外的周女眼神相當疲憊，一旁親友也上前關心。

周女與委任律師低調討論訴訟策略，周女則有些不悅表示「這些化名資訊，上網都可以查得到啊...。」見一旁記者在旁的周女親友向記者抱怨，「我真的不懂，懂點法律知識的人都知道這不該被起訴啊，這麼重的刑責，感覺就是檢察官受到背後壓力才這樣的...。」周女親友更吐心聲，「本來很支持台灣法律，但經過這次後真的支持不起來...根本國家暴力！」

周女於2017年公務人員特種考試中，錄取國家安全局之國家安全情報人員，2018年3月2日至國安局報到受訓，期間曾接受「國家情報工作法」、「國家機密保護法」、「反情報工作應有之觀念與方法」等課程，也知悉國安局訓練中心主任、副主任屬情報人員，受訓時皆以化名介紹，依法不得洩漏身分。

▼ 周女2020年10月28日凌晨2時32分許，在PTT的PublicServan看板上高談闊論。（圖／記者黃宥寧翻攝）

然而，周女因受訓成績不及格，遭廢止受訓資格，且不滿該訓練中心的待遇，竟於2020年10月28日凌晨2時32分許，在PTT的PublicServan看板上，公開發文洩漏國安局訓練中心主任、副主任之「本名、化名及階級資訊」，使情報人員身分曝光。直到國安局人員於網路上查到周女刊登的上開訊息，決定告發周女，全案因此曝光。

▼ 周女於PTT上洋洋灑灑寫下許多負面批評言語。（圖／記者黃宥寧翻攝）

庭後周女不接受任何媒體訪問，有記者詢問「會覺得很委屈」、「會覺得自己有做錯嗎」，她則一律不回答，手將帽子壓超低，與親友坐上計程車離去。

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