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「瘋狂飢渴」男聲押！國安局退訓上網討拍　曝光一堆情報官身份

▲▼和姓男子不滿遭國安局退訓，上網抱怨同時揭露情報人員身分遭約談。（圖／翻攝PTT國家考試版）

▲何姓男子不滿遭國安局退訓，上網抱怨同時揭露情報人員身分遭約談。（圖／翻攝PTT國家考試版）

記者劉昌松／台北報導

台北何姓男子原本辛苦參加國家考試，進入國安局受訓，卻因戰技武藝成績不及格遭「廢止受訓」，何男除了尋求訴願爭取權益，還上網po出求職心得「國安訓練 考試史上最黑暗」，直接在PTT寫出一堆長官的職銜、化名，使情報工作人員身分曝光，台北地檢署4日指揮調查局新北市調處，依違反《國家情報工作法》搜索並拘提何男到案後，向法院聲押禁見，法官最終諭知何男以8萬元交保，並限制住居。

據了解，士林地檢署2月間已經起訴1名周姓女子，同樣因為成績不及格遭退訓後，上PTT的公務員板，揭露訓練主官等人的姓名、化名、職級，而這次遭拘提的何男，正巧也是周女同梯同學，但他自認伸張個人權益沒有錯，拒絕接受訊問，並向法院聲請提審遭駁回，但何男仍保持緘默，被檢察官向法院聲押禁見。

▲▼和姓男子不滿遭國安局退訓，上網抱怨同時揭露情報人員身分遭約談。（圖／翻攝PTT國家考試版）

▲何姓男子公布自己訴願聲請和理由補充書。（圖／翻攝PTT國家考試版）

檢調獲報，何男是在2019年以暱稱「瘋狂飢渴男的就好」，在PTT國考版po心得文，標題「國安訓練 考試史上最黑暗」，告訴要準備要到國安局受訓的學弟妹，「不要接受家庭訪問，那只是在查看你有沒有背景，好不好欺負」，「受傷、身體不舒服不用請假，你在營就不算是曠課」，「訓練一天就是8小時，多加的都算是違法」等10大建議。

網友對這篇貼文反應兩極，有人推「私菸案就知道國安渠爛到極點」，也有人大噓「非常勤務，要非常訓練。心態不行，體能不夠，還能讓你保家衛國？」但何男po文中，另外全文照登自己因不服遭退訓，提出的訴願聲請和補充理由書，裡面洋洋灑灑寫到多名曾接觸過的訓練長官姓名、化名、官階、職掌，涉嫌違反 《國家情報工作法》，因此遭檢調搜索約談。法官經漏夜審理後，諭知何男以8萬元交保，並限制住居。

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