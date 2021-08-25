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社會 社會焦點 保障人權

台商念政大碩士班向調查官同學刺探機密　二審逆轉無罪

▲▼薛楨純遭控違反國家情報工作法，二審逆轉無罪，庭外喊冤。（圖／記者吳銘峯攝）

▲薛姓台商遭控違反國家情報工作法，二審逆轉無罪。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

薛姓台商就讀政治大學碩士在職專班，被檢調單位懷疑，他趁著與同學、賴姓調查官聚餐時，刺探特定人士入出境資料，因此依照違反《國家情報工作法》提起公訴。一審將薛男判刑1年2月，案經上訴，高等法院25日二審出現逆轉判決，改判無罪。可上訴。

據了解，薛男的經商範圍很廣，從食品到網路購物都有，近年往返兩岸經商，但檢調單位懷疑他被大陸情治單位接觸，因此與他同念政大碩士在職專班的賴姓調查官同學，約薛男聚餐、了解。

檢方起訴指出，2018年2、3月間，薛男利用同學聚餐機會，與賴男到餐廳外抽菸聊天，詢問特定人士入出境資料，並說到「大陸那邊需要情資，如果你提供的話，對方也會提供情資給你」等相關內容。賴男懷疑薛男被對岸吸收，隨後將此事回報調查局。當年11月，檢調單位就發動偵查行動，搜索薛男公司及住處，訊後依違反國安法諭令薛10萬元交保，並限制出境、出海及住居。檢方於2019年3月間提起公訴。

法院審理時，薛男否認被吸收，堅稱一切都是誤會，只是酒酣耳熱之間的閒話，並非真正的匪諜。但法院根據薛男的通聯紀錄與出入境資料，認定有罪，一審依照《國家情報工作法》「發展組織未遂罪」，判刑1年2月。

案經上訴，高等法院二審審理後，卻出現逆轉判決，改認定薛男並無主觀犯意，客觀上也無刺探機密等行為，故撤銷一審有罪判決，改判薛男無罪。薛男聽聞無罪後，當庭向合議庭鞠躬，走出法庭後隨即潸然涕下。薛男表示，他絕非匪諜，雖然曾在大陸經商，但實際上並無與情治人員接觸；回台讀碩士班後，才發現同學都是軍職、公職人員。他一直與同學們保持距離，就這麼一次與同學聚餐，結果竟被當成匪諜起訴。薛男流淚表示，還好法官明察秋毫，還他清白。

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