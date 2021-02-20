軍情局退將不聽妻勸密會「韋先生」　情報員遭誘軟禁上演搶人大戰

▲退役少將岳志忠多次接受大陸國安單位招待旅遊還收錢買名牌包。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

涉共諜案遭起訴的軍情局退役少將岳志忠，軍職時負責敵後派遣工作，退役後卻為了探親，主動透過管道聯繫並與大陸國安官員「韋先生」見面，之後不聽妻子勸阻，4度赴陸接受免費招待還收錢、買名牌包，而代號「白頭」、「丘山」的岳志忠和共犯後續引介赴陸的其他軍官，卻分別遭軟禁審訊，甚至被大陸其他情治單位攔截逮捕，遭遇大不同。

根據北檢起訴書，自稱台灣第一特務的張超然，1999年間，因為營救在陸失事遭逮的同志，認識了廣東國安廳官員「韋先生」，當時「韋先生」就曾點名要見負責大陸情蒐與敵後派遣的岳志忠，遭岳拒絕。

岳退伍後，在2012年間因為想赴陸探親，反過頭來詢問到大陸是否會被逮捕，張超然順勢遊說「先與韋先生會晤，保證平安回去」，岳擔心同為軍情局退休的妻子反對，就決定先以到澳門打高爾夫球為由，接受對岸免費招待，並在飯店與韋先生見面，收下港幣6000元，還在機場免稅店買了2、3萬的名牌包。

▲自稱台灣第一特務的張超然涉嫌擔任共諜遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

之後岳妻擔心退役情報員赴陸會有人身安危，多次勸阻，甚至打電話警告張超然和同夥周天慈，不准再帶岳去大陸，但岳仍不顧妻子反對，先後以參加軍情局退役人員組成的「中華民國忠義同志會」參訪團、私人探親、帶孫女到香港旅遊等名義，又去了3趟，行程幾乎都由對岸包辦招待。

這段期間，張超然、周天慈曾試圖吸收想回大陸處理家族土地的退役傅姓上校，但傅在下榻飯店當面拒絕透露自己在軍情局工作職掌而失敗，岳志忠加入共諜組織後，另外在2016年，再說服曾任軍情局第六處組長、派駐英國從事情報工作的劉姓退役上校赴陸。

沒想到劉帶著妻子到大陸廣州5天，就有3天被帶到旅館房間，接受廣東國安廳人員「審訊」，劉雖被限制行動自由，形同軟禁，卻始終虛應以對，直到預定的回程機票當天，才和妻子一起被送到機場返台。

▲退役上校周天慈涉嫌協助引介岳志忠等軍情局退役將校發展組織。（資料照／記者劉昌松攝）

另外1名退姓上校王大旺的運氣更差，他在2016年間，由張超然安排搭飛機到廣州，一落地就想「搶績效」的大陸其他國安單位攔截帶走，張超然趕緊聯繫廣東國安廳官員交涉，成功救回王大旺後，歷險歸來的王大旺在壓力下，透露軍情局幹訓班同期1號到24號的同學姓名與任職經歷。

到了2019年10月間，因為中風回台休息的岳志忠，仍持續在為對岸發展組織，透過王大旺向對岸表達，希望引介彭姓退役上校到廣東，但因故遭對岸婉拒而作罷，直到2020年間，檢調經過多年監聽蒐證後收網，岳志忠、張超然、周天慈和王大旺都因違反《國家情報工作法》遭搜索，並在2021年遭起訴。

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