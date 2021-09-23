江啟臣拚連任！　50秒競選廣告堅定喊話「承擔沒有盡頭堅持前進」

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨主席選戰進入倒數階段，爭取連任的黨主席江啟臣的競選廣告近期曝光，強打五大政見主軸，並強調不忘國民黨初心，堅持前進。

江啟臣在競選廣告，一開場主打五大政見，「主推兩項公投全數過關」、「推動兩岸破冰、促進兩岸交流」、「2022執政縣市15+」、「打造明星級戰將不分區」、「2024無私造王拚國會過半」。

江啟臣堅定表示，應該守護地初衷未曾背離，堅持的理念捍衛到底，傳承使命我們沉著無懼；他強調，持續發展溝通馬不停蹄，不忘記國民黨初心跟使命，「承擔沒有盡頭，我們堅持前進」。

本次國民黨主席選舉設420個投票所，預定於10月31日舉行全代會（全國黨代表大會），因應防疫，全代會將採取實體會議和視訊會議的方式舉辦。根據國民黨章規定，主席任期為4年，因此新任主席上任後，任期將會到2025年10月。

去年國民黨面臨2020大選挫敗，黨內掀起「世代對決」由江啟臣對上郝龍斌，當時選舉氣氛低迷，投票率僅35.85％，最終江啟臣以8萬4860票當選第10任黨主席，打敗獲得3萬8483票的前副主席郝龍斌，江啟臣年僅48歲當選成為國民黨史上最年輕的黨主席。

▼江啟臣競選黨主席廣告。（圖／翻攝競選廣告）

