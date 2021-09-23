倒數48小時「搶30萬黨員票」　朱立倫海空動員、張亞中連開3天直播

▲卓伯源、朱立倫、江啟臣、張亞中。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

國民黨主席將於9月25日正式改選，預計10月31日召開全代會，進行新舊黨主席交接。據統計，國民黨合格黨員約38萬人，國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校校長張亞中、彰化前縣長卓伯源4人，將在接下來倒數48小時，全力催票。

本次主席選舉設420個投票所，預定於10月31日舉行全代會（全國黨代表大會），因應防疫，全代會將採取實體會議和視訊會議的方式舉辦。根據國民黨章規定，主席任期為4年，因此新任主席上任後，任期將會到2025年10月。

隨著黨魁選戰進入最後階段，各陣營全力催票、固票。包括雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長劉增應等接連表態挺朱立倫。

值得關注的是，前高雄市長韓國瑜則在22日上午與朱立倫通過電話後，允諾由前高雄副市長李四川代表韓團隊挺朱。朱陣營表示，選前最後倒數將加強海、空戰訴求國民黨中道路線，「空」就是議題處理，「海」指黨員信、簡訊，要透過多管道的方式，訴求國民黨的中道路線。

張亞中在遭黨中央送考紀會事件後，聲勢一路高漲，中秋連假期間陸續前往花蓮、台中、屏東、高雄、桃園等地造勢、拜會，接著回台北後密集安排媒體專訪行程，選前最後3天則連續辦網路直播，持續以空戰累積聲量。

至於江啟臣陣營部分，據了解，將在最後階段持續透過媒體傳達理念。一名中部政壇人士指出，中秋連假氛圍有微妙變化，3場黨主席政見會後，不少黨員看到朱立倫、張亞中互扣帽子，讓國民黨蒙上內鬥的影子；另基層原彌漫「棄保效應」，由於某陣營操作過猛，選票有回流江啟臣的跡象。

卓伯源近期勤走地方，也回到故鄉彰化爭取基層選票；他對自己的選情相當樂觀，並表示以過往選戰經驗來看，民調和實際支持度有一定出入，而國民黨的選票其實一直都在基層，接下來的幾天，還是會不停的拜訪，傾聽來自各地各界的聲音。

地方計票系統表示，目前朱立倫、張亞中捉對廝殺，差距在2%內。輔選人士表示，最近在地方拜票，的確感受到基層的焦慮，基層黨員很擔心國民黨未來走向極端，把接下來的選舉拖垮，路線極端的國民黨並不會成為候選人的助力，反而成包袱。

地方基層黨務人士也表示，現在選情已經緊繃到極致，成為激情感性與理性務實的兩股洪流對決。以往相對溫和理性的務實派黨員現在普遍焦慮，也罕見的在地方積極動起來，由此可以看得出來，現在在基層，差距比普遍想像中的還小。

▲國民黨主席戰力比一比。（圖／記者許立昕整理製表）