被張亞中1句話惹怒　李戡控「抄襲還抄錯」：有何資格教育別人？

▲李戡。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席改選25日登場，候選人張亞中受深藍選民支持，近日聲量相當大。不過，已故作家李敖兒子李戡相當「反中」，除直言張亞中不適任黨主席外，今（23日）揭露張亞中1998年出版的《兩岸主權論》涉嫌抄襲，甚至抄襲還抄錯行。

針對有人說張亞中兩岸論述沒變過，李戡20日就在臉書表示，那得看跟誰比，如果是跟前立委邱毅這種「當立委時反共反中、落選立委到對岸教EMBA後開始促統」的行為比，張亞中或許變化不大；但如果跟他自己比，張亞中的論述也是前後不一，在政治上的行為，更是自相矛盾。「張亞中過去40年的經歷，證明他完全沒資格當國民黨主席」。此外，李戡也接連兩天揭露張亞中曾經「辱華」的言論。

不過，張亞中昨受訪被問及李戡質疑他立場前後不一時，他則反問「李戡是誰？」對此，李戡昨晚預告，「張亞中不認識我這個『假統照妖鏡』沒關係，從明天起，我保證他永遠忘不了我的名字。明天早上，我會公布張亞中專書抄襲、還抄錯行的證據」。

李戡23日說到做到，下午在臉書發文直寫「張亞中，你抄錯行了！」李戡指出，張亞中1998年出版《兩岸主權論》一書，不止一次抄襲前國安會副秘書長楊永明1996年發表在《政治科學論叢》第七期的論文<民主主權：政治理論中主權概念之演變與主權理論新取向>。

李戡亂點出張亞中幾處段落、書名涉嫌抄襲，甚至還抄錯行。他進一步寫道，「張亞中根本沒看過Encyclopedia of Public International Law這本書，他這兩個出處，都是直接抄襲楊永明。名詞解釋那段，張亞中為了掩飾抄襲痕跡，故意在楊永明翻譯的引文裡改動數字，例如他省略了『滲透』兩字，殊不知這樣一省略，嚴重扭曲原意。」

「換句話說，如果張亞中親自翻過百科全書，根本沒道理漏掉這個字。張亞中改動完楊永明翻譯的引文後，以為大功告成，在抄注釋的時候，卻不小心抄錯行——他該抄的是頁404，卻抄成了楊永明的另一個注釋頁397-418和頁403-404。另外，「內部主權」和「外部主權」那段，張亞中本來該抄頁397-418和頁403-404，卻抄成頁404。」

李戡也附上5個例子，並表示，凡是引用的文獻不是自己親手翻閱、而是從別人文章看到的，一定要加上「轉引」兩字，否則就是抄襲；張亞中讀了兩個博士，必定了解學術規範，卻仍故意為之，有何資格動輒以「張老師」姿態教育別人？

李戡批評，光是在《兩岸主權論》的其中一章，張亞中就有5個注釋抄自楊永明。有了這項紀錄，他很好奇，張亞中在《歐洲統合：政府間主義與超國家主義的互動》書裡引用的大量英文文獻，以及在《德國問題：國際法與憲法的爭議》書裡使用的大量艱澀冷僻的德文文獻，其中還有多少處，可能有類似這樣的行為？