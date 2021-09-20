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時力鼓勵中秋防疫在家過　線上科技賞月取代群聚烤肉

▲▼時代力量鼓勵「中秋防疫在家過，線上共賞月」。（圖／時代力量提供）

▲時代力量鼓勵「中秋防疫在家過，線上共賞月」。（圖／時代力量提供）

記者林銘翰／台北報導

一年一度的中秋節即將來臨，時代力量秘書長白卿芬20日表示，時代力量鼓勵「中秋防疫在家過，線上共賞月」，一方面是國內上網率超過8成5，手機普及率更高達9成，另一方面也能減少群聚的風險，也會讓今年的中秋節更具科技感。

時代力量20日晚間發布新聞稿表示，明天是中秋節，以往「一家烤肉萬家香」的情形受到疫情影響，為避免群聚感染，除離島縣市外，其他縣市均取消戶外烤肉，時代力量今年特別邀請大家，以「線上科技賞月」取代「群聚烤肉」，過個不一樣、充滿太空感與環保感的中秋佳節。

時代力量黨主席陳椒華指出，一直以來，時代力量主張「環境永續」與「科技發展」要並存共榮，在《太空發展法》修法時，時代力量成功爭取到將火箭掉落物之防範與處理，納入太空產業發展推動事項，以及國家發射場域設置應實施環評審查作業等，作為日後處理太空掉落物之依據。

陳椒華強調，這也是她向來主張，在發展太空產業之餘，也要注重太空環保議題，時代力量今年鼓勵民眾線上科技賞月，除了能讓民眾更關心太空發展議題，也可以落實環保，這符合時代力量的精神。

白卿芬則說，對政治人物而言，中秋節是相當重要的節日，不過今年因為疫情的關係，許多人已經自動減少或取消跑攤。中秋連假期間，她觀察到雖然民眾對於疫情所帶來的壓力，雖然稍微感到緩減，但對於是否要群聚烤肉，仍然有所保留。

白卿芬說明，時代力量鼓勵「中秋防疫在家過，線上共賞月」，一方面是國內上網率超過8成5，手機普及率更高達9成，與時代力量強調發展網路經濟，要先重視加值應用之開發，有相輔相成之作用，另一方面也能減少群聚的風險，也會讓今年的中秋節更具科技感。

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