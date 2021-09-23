29立委「搶救朱立倫」　憂國民黨若走極端路線將成大災難

▲國民黨主席參選人朱立倫前往立法院拜訪黨籍立委。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席將於9月25日正式改選，預計10月31日召開全代會，進行新舊黨主席交接。在投票倒數時刻，一共有5名藍營地方首長力挺新北前市長朱立倫，今（23日）也有29名藍委現身支持。黨內人士分析，多數立委趨於顯性挺朱，無非就是希望國民黨穩住中道力量。

張亞中網路聲量衝高後，掀起藍營公職民代強烈焦慮感。在中秋連假期間，藍營公職民代紛紛出面公開表態，包括雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長劉增應等接連表態挺朱立倫。

朱立倫今拜訪國民黨立院黨團，共29名立委到場，總召費鴻表示，出席人數比平常甲級動員還多，他甚至開玩笑表示「以後黨團甲動都請朱立倫來號召」，立委鄭麗文更是高喊「朱立倫凍蒜」、「中華民國加油」，力挺態度一覽無遺。

根據朱立倫陣營規劃，在選前倒數時刻，加強海、陸、空戰訴求國民黨中道路線，「海」指黨員信、簡訊，「空」就是議題處理，「陸」主要以地毯式作戰方式掃遍雙北基層組織，透過多管道的方式，訴求國民黨的中道路線。

黨內人士分析，在38名立委中共有29名成員出席，多數立委趨於顯性挺朱，希望穩住國民黨中道力量，除了救國民黨，也算是一種自救，對於選區民意的敏感度最強，深知走向極端個國民黨會是多大的災難。

地方計票系統表示，目前朱立倫、張亞中捉對廝殺，差距在2%內。輔選人士表示，最近在地方拜票，的確感受到基層的焦慮，基層黨員很擔心國民黨未來走向極端，拖垮2022年選舉，路線極端的國民黨並不會成為候選人的助力，反而成包袱。

地方基層黨務人士也表示，現在選情已經緊繃到極致，成為激情感性與理性務實的兩股洪流對決，以往相對溫和理性的務實派黨員現在普遍焦慮，也罕見的在地方積極動起來，由此可以看得出來，現在在基層，差距比普遍想像中的還小。