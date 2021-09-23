　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18歲女囚生產狂求救無人理　獨自咬斷臍帶伴嬰屍一整夜

▲▼英國阿什福德（Ashford）的布朗茲菲爾德（Bronzefield）監獄。（圖／翻攝自Google Map）

▲A小姐在布朗茲菲爾德監獄獨自產下女嬰，期間完全沒有獄警或醫療人員來幫忙。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲最大女子監獄是座落在英國阿什福德（Ashford）的布朗茲菲爾德（Bronzefield）監獄，儘管該座監獄內部裝潢精美，甚至取消鐵柵欄「解放」窗戶營造善待囚犯的環境，但先前一名18歲女囚在獄中產女，卻發生按緊急求救鈴和用力呼喊但沒有人前來幫忙的離譜情況，之後女囚產下的女嬰死亡，還必須自己用牙齒咬斷臍帶，直到隔天上午才被發現。

根據BBC、《太陽報》報導，調查報告結果指出，事件發生在2019年的9月，A小姐因為搶劫案入獄時已經大肚子，當天晚上她在囚房內突然感到腹部劇烈疼痛，連續按下緊急求救鈴兩次，要求獄方派一名護理師來幫忙，但從頭到尾沒有人理會。一小時後，大約晚上9點30分，一名女性獄警來到她的牢房前，拿手電筒照亮四周，接著說她沒有看到任何異常狀況。

A小姐回憶她當時已經痛到再也無法伸手去按緊急求救鈴，不久後就昏倒了，直到半夜約2點左右起床時，她的女兒已經出生，但全身早就發紫，也已經沒了呼吸。

據了解，A小姐只能自行用毛巾包裹嬰兒，用牙齒把臍帶咬斷，然後把女嬰放到床上。直到上午8點多，似乎是隔壁牢房的獄友幫忙求救，才有獄警再度進到A小姐的牢房，發現地上到處都是血跡，才趕緊安排救護車將兩人送醫。

負責調查的監獄和緩刑監察員麥克阿莉絲提爾（Sue McAllister）表示，A小姐在毫無醫療幫助的情況下，獨自於牢房中生下小孩，顯示獄方所提供的醫療照護完全不合格；目前無法判斷女嬰是死胎還是出生後才死亡。調查報告指出，獄方在A小姐入獄時已經知道她懷有身孕，按規定必須長期進行定期觀察，但獄方沒有一項做到，甚至無法及時發現A小姐正在臨盆，而且獄方和醫療機構之間的資訊共享程度相當低。

由索迪斯司法服務公司（Sodexo Justice Services）營遇的女子監獄負責人羅賓森（Vicky Robinson）表示，獄方深深感到抱歉，「這是一起悲劇，讓人非常難過。」她也宣稱獄方正在進行改善和調整，和所有相關機構進行合作，所有該採取的步驟也正在進行。

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
惡男把幼女當性奴10年　性侵猥褻逾1000次
校花級女星床戰「突遭男友甩巴掌」！　她真實反應太狂
醫大生打2劑莫德納患心肌炎　「吞8顆止痛藥」警覺2關鍵救命
「7天零確診了」原因曝　醫分析解除二級機率
快訊／國3北上「4車追撞」　車流紫爆回堵8km
每晚總是被尿意叫醒？　專家警告「4疾病訊號」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

立陶宛再贈台「23.6萬劑AZ疫苗」　總理推文親曝原因

追打第3劑疫苗只為多防4個月？　專家曝恐面臨2大風險

18歲女囚生產狂求救無人理　獨自咬斷臍帶伴嬰屍一整夜

AMD台裔總裁蘇姿丰　出任拜登科技顧問

臉書近年最大高層人事變動！　科技長宣布卸任時間點曝

菅義偉宣布日本擴大捐贈6000萬劑疫苗　比先前承諾多一倍

台灣申請加入CPTPP　日本外務省官員正面看待

新加坡單日飆1457人染疫　創疫情以來新高

道瓊漲逾338點！聯準會暗示將縮減購債　美股大幅收高

友邦馬紹爾總統聲援台灣！　喊話聯合國終結「可恥沉默」

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

何妤玟認分手大隸！「覺得滿遺憾」　4個月前就協議「敵不過生活習慣」

立陶宛再贈台「23.6萬劑AZ疫苗」　總理推文親曝原因

追打第3劑疫苗只為多防4個月？　專家曝恐面臨2大風險

18歲女囚生產狂求救無人理　獨自咬斷臍帶伴嬰屍一整夜

AMD台裔總裁蘇姿丰　出任拜登科技顧問

臉書近年最大高層人事變動！　科技長宣布卸任時間點曝

菅義偉宣布日本擴大捐贈6000萬劑疫苗　比先前承諾多一倍

台灣申請加入CPTPP　日本外務省官員正面看待

新加坡單日飆1457人染疫　創疫情以來新高

道瓊漲逾338點！聯準會暗示將縮減購債　美股大幅收高

友邦馬紹爾總統聲援台灣！　喊話聯合國終結「可恥沉默」

魏均珩射箭世錦賽領軍男團連退印度、英國　25日和日本爭銅牌

快訊／台中10高中全面開打BNT「從早打到晚」　國中生24日起接種

金九拉再婚小23歲妻後「又當爸了」！　隱瞞身邊人痛心原因曝光

瘋電影／算牌手　一場計畫精密不顧後果的復仇賭局　

11年還完千萬房貸！女星親曝「理財3撇步」　坐擁2房翻漲4倍

金魚腦注意！總是忘東忘西，「6個方法」拯救你的記憶力

股匯齊揚！新台幣早盤升值3.2分　來到27.75元

將向歐盟申請三期臨床試驗「高端漲3％」　台康生跌5％

《英雄聯盟》S11世界賽分組出爐　PSG落真死亡之組…再度對決RNG

福特熱銷19萬台越野車將進軍歐洲　台灣已有貿易商獨家導入

瀋陽商場上空驚見「神秘光柱」　從雲層直射地面彷彿外星人到來！

國際熱門新聞

外洩文件：武漢科學家曾將「冠狀病毒」放到蝙蝠洞

水電工驚見「嬰屍」堵住馬桶　小媽媽不知道自己懷孕

59歲婦羞嫁小鮮肉！相差37年母子婚紗照曝

菅義偉：日本捐6000萬劑疫苗！　比承諾多一倍

失蹤網紅「遺體尋獲」 FBI初判他殺

德國提名WHO秘書長：譚德塞連任

道瓊漲逾338點！　聯準會1暗示刺激美股收高

星國單日1457人染疫　創疫情新高

美聯儲決議前市場反彈　道瓊大漲400點

AMD台裔總裁蘇姿丰　出任拜登科技顧問

WHO通報新增確診持續減少　全球疫苗施打逾60億劑

罕病男2年來「用屁股射精」陰莖排糞便

瑞士國會議員反中打壓　擬進口台灣蓮霧

馬紹爾總統挺台　促聯合國終結「可恥沉默」

更多熱門

相關新聞

美英澳安全夥伴政治外交

美英澳安全夥伴政治外交

澳洲、英國、美國在9月15日宣布建立「澳英美三國安全夥伴關係」，目標針對印太地區的安全挑戰，雖未言明國家或組織，其中最可能的對象當然是被美、澳視為印太安全首要挑戰或威脅的中國大陸。

強生認了私生女　聖誕節將第7度當爸

強生認了私生女　聖誕節將第7度當爸

英國提供南韓100萬劑新冠疫苗！

英國提供南韓100萬劑新冠疫苗！

11月赴美要完整接種　佛奇籲AZ應納入

11月赴美要完整接種　佛奇籲AZ應納入

阿富汗「250名口譯員名單」外洩　英國防部急道歉

阿富汗「250名口譯員名單」外洩　英國防部急道歉

關鍵字：

英國AshfordBronzefield女子監獄

讀者迴響

熱門新聞

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

即／土城住宅大火！146消防搶救

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

小彬彬羊肉爐副業失敗「轉行當CEO」營收每月破百萬

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

連千毅正宮難得火辣現身！

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

秋分到！新颱最快明誕生大迴轉路徑曝

夜間跑廁所超過2次快就醫

鼻子大代表GG大？醫破解「5大鳥迷思」：看這地方更準

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面