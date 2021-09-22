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11月入境美國要「完整接種」疫苗　佛奇呼籲AZ疫苗應納入

▲▼美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）替AZ疫苗背書。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國白宮20日表示，11月初起全面要求外國成年旅客完整接種疫苗才可入境，而現階段美國核准的新冠疫苗為莫德納、輝瑞／BNT與單劑型嬌生疫苗，讓許多施打AZ疫苗的國家急得跳腳。美國首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）則替AZ疫苗背書，認為接種AZ的旅客赴美應不會有問題。

根據《每日郵報》報導，佛奇接受BBC專訪時表示，儘管美國還沒批准英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）所研發的AZ疫苗，但沒有任何理由拒絕接種AZ疫苗的人入境，「我們有大量關於AZ疫苗的資訊，我認為這不會有問題。」

AZ疫苗因為出現血栓疑慮，在部分國家停止使用，但它仍是英國接種量最大的疫苗，首相強生（Boris Johnson）的發言人也說，他相信AZ疫苗會得到認可，「沒有任何跡象顯示不會。」此外，英國早在7月份就放寬了對美國旅客的限制，只要打完兩劑歐盟或美國批准疫苗，入境就不必隔離。

目前除了莫德納、輝瑞BNT與嬌生疫苗外，世界衛生組織（WHO）核准的AZ、中國國藥、中國科興及Covishield（印度版AZ），均未取得美國食品藥品監督管理局（FDA）授權或批准。白宮新冠小組負責人齊安茲（Jeff Zients）指出，最終有哪些疫苗會被納入名單，由美國疾病管制與預防中心（CDC）做決定。

►入境美國11月起須出示疫苗證明　美CDC：認可所有WHO授權疫苗
►接種AZ民眾有望11月能入境美國？　歐盟官員：很有希望

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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