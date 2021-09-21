阿富汗「逾250名口譯員名單」外洩　英國防部急道歉：快改帳號

▲最後一批英國士兵搭機撤離阿富汗。（圖／路透）

實習記者陳培鈞／綜合報導

英國國防部在和阿富汗的翻譯聯繫時，誤將250多位翻譯的資料外洩，此舉恐對翻譯們的安全造成威脅。目前，英國國防部已公開致歉並立即調查，同時呼籲，收件者刪除信件、翻譯人員要更改電郵信箱。

根據《BBC》報導，超過250名口譯員的電郵地址、姓名、個人資料和圖片被誤傳，保守黨議員和前國防部長默瑟 （Johnny Mercer）表示，如次對待翻譯員非常可恥，許多人今晚將再次搬家。工黨影子國防部長希利（John Healey）表示，數據洩露，會將生命置於危險之中，政府要努力把這些翻譯帶到英國。

▲英國最後一班軍機於8月28日離開阿富汗。（圖／達志影像／美聯社）

該信件是由負責阿富汗搬遷和援助政策 （Arap） 的團隊所發送，Arap強調，若翻譯目前的居住位置不安全，不要讓自己或家人處於危險之中，其中一位收件者提到，這個錯誤會導致翻譯喪生，尤其是仍在阿富汗的人，有些翻譯可能沒發現錯誤，甚至已經完成回信。

在誤傳信件的30分鐘後，國防部再發一封信給翻譯員和收件者，要求刪除郵件，並建議更改電郵。英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）得知後，下令立即調查，國防部發言人指出，這起意外應是人為疏失，且存在洩露機密的風險，須向所有受影響的人道歉，並努力確保它不再發生，會著重處理後續問題。