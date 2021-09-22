▲化雨春風沐九月！基隆教師節表揚大會，林右昌感謝教師辛勞。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（22日）下午在長榮彭園會館主持教師節表揚大會，林市長感謝教師們辛勞，近年來本市教育場域的進步，課程設計獲得全國表揚，甫舉辦完畢的燈塔教育節超過2千5百名教師同時在線，證明我們也有可以跟全國教師們分享的豐碩成果。

林右昌指出，他自上任以來就一直強調要提供基隆孩子更好的教育環境，這6年多來基隆市教育場域的進步成果，功勞都屬於所有的教育同仁，他只是大家背後的推手，雖然很抱歉「讓大家增加很多工作」，但還是要向所有老師表示感謝及肯定。

林右昌說，近來本市有兩所幼兒園因為老師的課程設計獲得全國表揚，證明即使是資源匱乏下，我們一樣可以展現自信走出自己的路；日前甫舉辦的燈塔教育節也有2千5百名教師同時在線交流，印證我們已經有了可以跟全國的教師們分享的成果。

▲教育奉獻獎廖達鵬校長，曾率團在國外巡迴演出，是基隆民俗體育發展的重要推手。

今年獲得師鐸獎的教師是仁愛國小彭麗琦校長，她堅持以學生為本的教育方針，幫助學生認識自己、發展潛能，在學校創新經營上，透過和夥伴的努力，獲得「閱讀磐石」、「教學卓越獎」及親子天下「創新領袖獎」，可謂實至名歸。教育奉獻獎廖達鵬校長，則致力發展民俗體育，曾率團在國外巡迴演出，是基隆民俗體育發展的重要推手。

特教優良人員深美國小吳茘馨老師，言行始終圍繞著特殊需求的孩子身上，為孩子量身訂做教材教具，讓許多過度活潑或過分安靜的孩子，能夠順利融入班級的學習。此外，本年度也有一位服務屆滿40年資深優良的老師，丁正育老師，一直在東信國小服務，克盡其職。

還有在各領域默默努力的Super教師，規劃適齡課程打造多個學習區的過港幼兒園胡慈恩老師；讓學生參與學習決定，教與學交融的信義國小陳建伶老師；常帶領學生參加科展、發展程式創客課程的八斗高中葉育睿老師，將過去從業經驗融入在教學活動中，經國學院餐旅管理系劉東春老師。

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