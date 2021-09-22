基隆無牌車佔用停車場3年　林右昌：列管並最快時間內解決

▲基隆無牌車佔用停車場3年之久，林右昌：列管並最快時間內解決。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌22日主持中山區基層訪視座談會，請里長們儘量提出建言，對於有里長反映無牌車輛長期佔用公有停車場，以及停車場遭人堆置廢棄物及改裝車噪音等，林立即責成相關單位加強取締，伸張公權力並還給附近住戶安寧的空間。

林右昌在座談會一開場，首先感謝里長們協助防疫工作，讓基隆市有傲人的防疫成績，他表示今日公布75歲以上長者施打第二劑莫德納的細節事項，70至74歲的市民第二劑疫苗並已在規劃中，只要中央確定疫苗送達地方的時間，就會馬上公告施打期程。

▲基隆中山區基層訪視，林右昌傾聽里長建言。

在基層座談會中，有里長提出通仁街134巷停車場有無牌車輛長期佔用，多次查報仍無法處理，該狀況已持續3年之久，林右昌表示，無法接受相關單位的說法，當場指示列管並在最快時間內解決，並強調公權力不容挑戰，否則會產生效仿效應。

另外，有里長反映仁安街停車場遭人丟棄木板、家具，還有改裝車出入製造噪音等，林右昌也立即責成環保局及警察局加強取締，還給附近住戶安寧的空間。

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